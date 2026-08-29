Варна става световна столица на екслибриса

От 1 до 6 септември 2026 г. Варна ще бъде домакин на 41-вия конгрес на Международната федерация на екслибрис обществата FISAE – едно от най-значимите международни събития в света на екслибриса и графичното изкуство. Във форума ще се срещнат художници, колекционери, галеристи, арт мениджъри и представители на екслибрис общества, асоциации и дружества от различни краища на света.

Конгресите на ФИСАЕ са уникална възможност за среща и диалог между творци и ценители на графичното изкуство. Те създават пространство за обмен на идеи, художествени подходи, техники и добри практики в областта на графиката и екслибриса.

Първото издание е проведено през 1953 г. в Австрия, а през 2026 г. форумът за първи път в своята история гостува в България. Домакинството беше спечелено от Фондация за изкуство "Йордан Петков" за Варна в оспорвана конкуренция с кандидатурата на гръцката екслибрис федерация за Атина. Решението беше взето по време на предходния конгрес в Палма де Майорка през 2024 г.

Конкурс с участници от цял свят

В центъра на програмата е международният конкурс за екслибрис, който събра участници от различни поколения и художествени школи от цял свят. В надпреварата се включиха 329 автори от 35 държави, представили общо 842 графични произведения, изпълнени в разнообразни класически и съвременни графични техники.

След селекцията на международното жури за изложбата бяха избрани творби на 200 художници от цял свят. Тяхното представяне ще даде възможност на публиката във Варна да се срещне с многообразието и съвременното развитие на изкуството на екслибриса.

Особено място в тазгодишния конкурс заема специалната награда за екслибрис, посветен на 100-годишнината на Международния музикален фестивал "Варненско лято". Благодарение на финансовата подкрепа на Фонд "Култура" на Община Варна беше учредена специална награда за един от художниците, създали творба, посветена на вековния юбилей на фестивала. Основан през 1926 г., "Варненско лято" е най-старият музикален фестивал в България и един от най-старите в Европа.

Изложби и специални събития

Победителите в международния конкурс ще бъдат обявени на 2 септември от 18:30 ч. в галерия "Графит" на официална церемония. В рамките на събитието ще бъдат представени отличените автори, каталогът на конкурса и селекция от най-добрите творби, избрани от международното жури. Конкурсната изложба ще бъде достъпна за делегатите на конгреса, жителите и гостите на Варна от 2 до 15 септември в "Графит", а след това – от 16 до 30 септември в галерия "Ларго".

Втората изложба в програмата на конгреса е "EXLIBRIS-EXLIBRARY. 22 години Международен конкурс за екслибрис на РБ "Любен Каравелов" – Русе“. Тя ще бъде открита на 3 септември от 18:30 ч. в галерия "Ларго" и ще остане достъпна за публиката до 15 септември.

Експозицията ще представи творби от богатия фонд на другия утвърден международен конкурс за екслибрис, провеждащ се в България – конкурса на Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе. Освен чрез изложбата, русенската колекция ще бъде представена на участниците в конгреса и чрез VR технология, която ще предложи съвременен и интерактивен поглед към историята и богатството на тази уникална колекция.

Програмата на 41-вия конгрес на FISAE включва още множество съпътстващи събития – изложби, колекционерски срещи, дискусии, демонстрации и културни турове. Той се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Фонд "Култура" на Община Варна и в партньорство със Съюз на българските художници, Сдружение на художниците – Варна, галерия Epreuve d’Artiste – Белгия, Галерия за графично изкуство – Варна, РБ "Любен Каравелов" – Русе.

Що е то

Екслибрисът е миниатюрна графика с приложен характер - гравиран или печатен знак, който идентифицира собственика на дадена книга.

Идва от латинския израз "ex libris", което означава "из книгите на…" в смисъл "от библиотеката на…". Представлява етикет, който се залепва на вътрешната страна на корицата на книга, или печат, който се поставя там. Специфични за екслибриса са неговата лаконичност и изящество на рисунъка, изразяването на отношението към отделния човек – било със средствата на вица и шегата, било чрез символи и сравнения.

През XX век превес вземат т. нар. колекционерски екслибриси, много от които изобщо не служат за обозначаване чия собственост е книгата, а попълват сбирките на колекционери, участват в изложби и се отпечатват в луксозни албуми. Това налага използването на графични техники, извън установената – гравюра на дърво и линолеум, наложила се през Средновековието.

Предпочитаният размер на екслибриса е 70 х 50 мм.