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Ужасът населява Дом на киното и "Одеон" с It's Alive! 4

Днес, 19:01

Хорър жанрът триумфира в последните години като никога в историята на киното. Но ако моловете ни предлагат Хелоуинска полуфабрикатна програма, то в Дома на киното и "Одеон" от 31 октомври до 14 ноември се вселява ужасът на It's Alive! Първият български хорър фестивал вече провежда четвъртото си издание.

Той стартира традиционно на празника Вси Светии с двойна прожекция и парти, а след това - още две седмици с филми (абсолютно нови, иконични класики и независими съкровища, разпределени в 16 прожекции), куиз, уъркшоп, "екшън дублаж"... Откриващ филм на фестивала ще бъде отличеният на фестивала в Кан "Тийн секс и смърт в камп Миазма" на Джейн Шьонбрун. В програмата са и три класически зимни заглавия: "Нещото" на Джон Карпентър, "Сиянието" на Стенли Кубрик и "Покани ме да вляза" на Томас Алфредсон.

Публиката отново ще има възможност да даде гласа си за най-добър късометражен и пълнометражен филм. Изборът е между парижки вампири, убийци-пчелари, призрачни острови, древни проклятия, интелигентен ориз, човешки пастет, магическо вино, а и напомняне, че не бива да ядете русалски. Предвидени са срещи с част от режисьорите на тези необичайни истории.

Специално внимание в конкурсната програма заслужава "Гневът на боговете" (Wrath of the Gods) на покойния Джъстин Харди, условно продължение на "Плетеният човек" (The Wicker Man, 1973), който също ще бъде показан на фестивала. Гости на прожекцията на филма ще са продуцентите Крис Нън и Алисън Палмър. 

It's Alive! разширява жанровите граници и отива отвъд хоръра с необичайния документален филм на Джон Уилсън "Историята на бетона", както и с канадското мокюментари Nirvanna the Band the Show the Moviе. Финалът на четвъртото издание е на 14 октомври с корейския "Колония" – дългоочакваното завръщане към зомби жанра на Йон Сан-хо ("Последен влак за Пусан").

It’s Alive! са малка група киноентусиасти, които през 2023 г. стартираха едноименния хорър фестивал, а през 2021-ва - Фестивал на портретния филм. През последните години те нашумяха и с единичните прожекции на класически филми (извън тези жанрове) от 60-те години до края на XX век. Тези инициативи, провеждани в Дом на киното, "Люмиер" и "Лъки" - Пловдив, се радват на голям интерес.

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