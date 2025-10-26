Хелоуин е още по-страшен (и сладък) с It's Alive!

Докато селски кметове забраняват "неправославния" Хелоуин, а програмата на масовите киносалони в моловете изобилства от филми на ужасите, но често генерични и посредствени, алтернатива все пак има. С края на октомври идва време за третата част на It’s Alive! Horror Film Fest – първият български филмов хорър фестивал. През тази година той се разширява както във времето, така и в пространството, с над 30 прожекции и съпътстващи събития в София, Пловдив и Варна. Традицията ще бъде спазена и откриването отново ще бъде на Хелоуин (31 октомври) в Дом на киното, а закриването на 15 ноември.

Публиката на It’s Alive! отново ще има възможността да види за първи, а навярно и единствен път на голям екран у нас жанрови филми от най-големите световни фестивали. Четири от заглавията в програмата са с премиера на фестивала в Кан: японският Exit 8 или "Изход №8", първата адаптация на видеоигра с премиера в Кан; новите филми на носителката на "Златна палма" Жулия Дюкурно – "Алфа" (Alpha), на Дейвид Кроненбърг – "Покров" (The Shrouds) и на Бабак Анвари – "Пътят на сенките" (Hallow Road).

Откриването на 31 октомври включва прожекция на емблематични мюзикъл "Роки Хорър Пикчър Шоу", както и парти в Cush бар с музика, подбрана специално и мрачно от Светослав Тодоров (Indioteque). Всеки е добре дошъл, но екипът на фестивала насърчава преобразяването.

Дори зомби апокалипсисът е окуражен по време на двойната прожекция на баща и дъщеря Ромеро, която фестивалът организира. Зрителите ще могат да се насладят на новия филм "Мъртви кралици" на Тина Ромеро, както и на класическия "Нощта на живите мъртви" от 1968 г.

Специален акцент в третото издание е еволюцията на жанра екохорър, изследващ сблъсъка с природата и нейната враждебна реакция срещу човешката намеса. Зрителите ще имат възможност да преосмислят отношенията си с природния свят чрез ретроспектива от филми на Алфред Хичкок, Тод Хейнс, Понг Джун Хо, Алекс Гарланд, а прожекциите ще са съпътствани от дискусии.

Подобаваща почит ще получи и един от най-трансгресивните режисьори в историята на киното. "Мълхоланд драйв" ще припомни напусналия ни през януари Дейвид Линч, а след прожекцията екипът на "Психоанализа и кино" ще предложи своите гледни точки към филма и неговите сенки.

В програмата са още фолк хорърът Fréwaka от Ирландия за отбелязване на Сауин и партньорство с фестивала "Киномания", за да бъде разказана отново, но по свеж начин историята на Пепеляшка във филма "Грозното сестриче" (The Ugly Stepsister).

Съпътстващата програма тази година също е богата и включва тематичен хорър куиз с награди; легендарния "екшън дублаж" на Драго Симеонов и Самуил Петканов, които без сценарий ще дублират на живо сцени от не особено бележити филми; и два уъркшопа, насочени към по-младите любители на жанровото изкуство: за документална фотография и за създаване на декор, практически ефекти и филмови чудовища.

Зрителите на It’s Alive! отново ще имат възможност да гласуват за наградата на публиката за най-добър късометражен и пълнометражен хорър – "Дървен Франки". В отворената покана на фестивала се включиха близо 200 филма от цял свят, като от тях селектирани са 22 къси и 6 пълнометражни творби. Рекордно бе участието на български кинотворци, като в програмата този път намират място четири късометражни филма на млади български режисьорки.

Фестивалът пътува и до Пловдив с четири филмови прожекции, включително на копродукцията със значимо българско участие "Работническата класа отива в ада"; и до Варна с "Роки Хорър Пикчър Шоу" и специална късометражна селекция. Третото издание на It’s Alive! се осъществява с подкрепата на Национален фонд "Култура". Партньори в начинанието са още Посолството на Република Ирландия в България, Дом на киното, кината "Одеон", "Влайкова", "Люмиер", фестивалът "Киномания", "Lucky Дом на киното" в Пловдив, Queer Varna и Регионална библиотека "Пенчо Славейков".

It’s Alive! са малка група киноентусиасти, които през 2023 г. стартираха едноименния хорър фестивал, а през 2021-ва - късометражния Фестивал на портретния филм. През последната година те нашумяха и с единичните прожекции на класически филми (извън тези жанрове) от 60-те години до края на XX век, които иначе българският зрител трудно би видял на голям екран. Тези инициативи, провеждани в Дом на киното, "Люмиер" и "Лъки" - Пловдив, се радват на голям интерес.