Украинската група "Океан Елзи" ще изнесе концерт в НДК

Украинската рок група "Океан Елзи" пристига за благотворителен концерт на 13 ноември в зала 3 на НДК. Целта на концерта е да събере средства в подкрепа на украинските медици и спасителни екипи, информират организаторите. Музикантите обединяват усилия с фондацията Open Eyes Fund, за да подпомогнат придобиването на 50 системи за защита на сигнали и комуникации, поставени в линейки на фронтовата линия.

"През 2025 г. групата и SoftServe реализират кампания, събрала над 270 000 долара до момента, с благотворителните концерти и дарения. Това партньорство показва как музиката може да спасява животи в буквален и преносен смисъл", коментират организаторите.

Всяко дарение ще бъде насочено към придобиване на специализирани устройства за защита на линейки, които намаляват риска от цифрово прихващане и идентифициране на маршрути, подкрепа на медицински екипи, които оказват помощ на най-уязвимите и пострадалите., повишаване на международната информираност за ролята на технологиите в хуманитарната подкрепа. Те ще бъдат инсталирани в линейки, предоставени преди това от фонда - 328 превозни средства, включително 30 закупени в партньорство с "Океан Елзи". Във вечерта на концерта в НДК ще бъдат изложени артефакти, свързани с групата и фондацията, достъпни за търг, както и тематична фото-инсталация, която илюстрира как музиката подкрепя фронтовата помощ.

"Океан Елзи" ("Океанът на Елза") е най-известната украинска рок група. Създадена е на 12 октомври 1994 г. в град Лвов. Лидер и вокалист на групата е Святослав Вакарчук, доктор по физико-математически науки.

Концертът в София е чат от световното турне "30 години Okean Elzy" с хаштаг #HelpforUkrainetour. В София групата ще представи два албума наведнъж - първия си англоезичен албум Lighthouse, издаден за гиганта Warner; както и 10-ия си украински албум That Day. Концертът ще продължи два часа.