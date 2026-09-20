Световноизвестният Милчо Манчевски идва с филм за трагедията в Кочани

Именитият режисьор Милчо Манчевски ще гостува на фестивала "София ДокуМентал" с новия си документален филм. Носителят на десетки международни отличия, сред които номинация "Оскар" за "Преди дъжда", ще представи лично "Добри хора", посветен на трагедията в дискотеката в Кочани. Това ще се случи в Дома на киното на 26 септември от 20:00 часа.

Безкомпромисен размисъл за скръбта, оцеляването и упоритата сила на човешката връзка, филмът проследява с аскетична сдържаност последиците от пожара в дискотека "Пулс" в град Кочани, отнел живота на 63 млади хора. Както говори и самото заглавие, авторът се вглежда в доброто, което присъства дори в най-тъмните моменти на страх и мъка.

Прожекцията на филма, последвана от разговор с Милчо Манчевски, е възможност българските зрители, които помнят вълната от съпричастност и факта, че част от най-тежко пострадалите бяха спешно транспортирани и настанени за лечение в български болници, да осмислят станалото отвъд новинарските заглавия и стъписващата многочисленост на жертвите. Как оцелелите се справят физическите и душевните травми; как и дали успяват да отграничат дълбоката екзистенциална вина, която изпитват, от отговорността; какво бихме могли да правим ние със страха и уязвимостта си, така че да предотвратяваме евентуални трагедии – това са само част от въпросите, които минималистично заснетият филм на Милчо Манчевски повдига. Може да се направи паралел и със събития от нашето близко минало - инцидентът в дискотека "Индиго" през 2001 г., в който имаше невръстни жертви, но нямаше наказани. А и филм по темата нямаме...

Милчо Манчевски е най-успешният северномакедонски режисьор. Пробивът му "Преди дъжда" е отличен със "Златен лъв" във Венеция и е номиниран за "Оскар" за най-добър чуждоезичен филм. Майсторски построените му нелинейни разкази, дълбокият психологизъм и способността да превръща балканските специфики в универсални човешки истории носят на Манчевски повече 50 международни награди за заглавия като "Прах", "Сенки", "Майки" и "Каймак".

Седмото издание на фестивала Sofia DocuMental ще се проведе между 24 септември и 4 октомври 2026 г. под мотото "Отваряй си очите на 7". Билетите за всички прожекции са вече в продажба, а специална селекция от филми ще бъде достъпна онлайн в цялата страна до края на октомври в партньорство с Neterra TV Plus.

След официалното откриване на 24 септември с носителя на Голямата награда на журито от фестивала Сънданс "Да спасиш планина", "София ДокуМентал" ще разгърне тазгодишната си програма в Дома на киното, кино „Одеон“, Френски институт, Гьоте-институт, Чешки център, Полски институт, сцена "Централни хали", The Steps. Последното физическо събитие и връчването на Наградата на публиката ще се състоят на открито в "Голямото кино" на ул. "Екзарх Йосиф".

Сред дългоочакваните гости е и Павел Таланкин, отличен с "Оскар" за филма "Г-н Никой срещу Путин", който ще бъде прожектиран отново след редицата си успехи и засилен интерес след българската си премиера в рамките на миналогодишното издание на "София ДокуМентал".

Във фокуса на фестивала тази година е българското документално кино. На голям екран публиката ще може да гледа "Географията е съдба" на Райна Тенева – калейдоскопичен разказ за парадоксалното съжителство между розовата индустрия и оръжейното производство в Казанлък, който ще бъде показан за първи път след представянето си в българския павилион на арт биеналето във Венеция; "Елена в Делейна" на Елена Стойчева – дебютен филм за последния хоремаг и хората около него в обезлюдяващо влашко село; "Скъпа Мария" на Светослав Драганов – топъл и интимен портрет на актрисата Мария Статулова по случай 70-ия ѝ рожден ден; "Между дни между нощи" на Сесил Каню и Стефка Стефанова Николова – лична хроника на живота и изолацията в ромския квартал "Надежда" в Сливен; и "Времето в нас" на Красимир Андонов – пътуване по стъпките на Ботевата чета и революционния фотограф Тома Хитров.

Фестивалната селекция включва и филмите "Вагнер: Армията на Ада", "Отравянията в Солсбъри: Шпионинът от съседния вход" с участието на Христо Грозев, "80 разгневени журналисти" – разказ за колективната оставка на редакцията на унгарската медия "Index" в защита на свободната преса, "American Doctor" за трима лекари в обсадената Газа и "Ние сме самотна сила" за екологичните протести срещу литиевия добив в Чили и Сърбия.

"Виртуални приятелки", копродуциран от Тонислав Христов, изследва феномена OnlyFans и кризата на мъжката самота, "Love Apptually" прави глобално разследване на индустрията за приложения за запознанства като Tinder, а "Възход на интелекта" на носителката на "Оскар" Елена Андрейчева ни пренася във военна симулация с участието на Ювал Харари и лидери от ЕС, Китай и САЩ.

Любимата на публиката секция Изкуството на съпротивата също се завръща със специална прожекция на "Дейвид Боуи: Последно действие" на открито в рамките на инициативата "Голямото кино".