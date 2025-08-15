Stereo MC's и Fun Lovin' Criminals свирят безплатно за перничани

Две обичани групи от 90-те години - Stereo MC's и Fun Lovin' Criminals, които неведнъж са пълнили зали у нас и срещу платен вход, този уикенд ще пеят безплатно за перничани и гостите на града. Те са част от програмата на фестивала "Кракра джаз", който се провежда довечера и утре, съобщи БТА. И в двата дни вратите отварят в 19:30 часа, входът е свободен, а купонът ще продължи далеч след полунощ.

Fun Lovin' Criminals - бандата, която смело смесва джаз, хип-хоп, рок и соул, е позната на няколко поколения с хитовете Scooby Snacks и Love Unlimited. В Перник те пристигат тази вечер с характерния нюйоркски заряд и неподправена енергия, макар и без вокалиста си Хюи Морган, който напусна групата през 2021 г. след над четвърт век съвместна дейност. За феновете на електронния звук и пулсиращите бийтове ще се погрижат утре Stereo MC’s – майстори на хип-хоп ритмите, вплетени в електронни звуци, които гарантирано ще вдигнат публиката на крака с вечни хитове като Connected.

Сред гостите на "Кракра джаз" тази година са и Alvaro Pinto Quintet от Португалия, италианският тромпетист Luca Aquino, датчаните Andorra, американската певица Джудит Хил, сръбските пънкари Proces, Reboot the Mood от Германия, мултикултурният Diamusk International Dub Orchestra от Норвегия, както и Orkestar Bogdan Nikolića от Южна Сърбия.

Първото издание на "Кракра джаз" се състоя през август 2023 г. Фестивалът се радва на голям интерес сред меломаните от града и други населени места на страната, а се организира от фондация "Култура Перник" със съдействието на общинската администрация. За пръв път обаче в афиша са такива големи имена.

Средновековната крепост Кракра е разположена на неголямо скалисто плато в югозападната част на Перник. Запазените останки очертават многоъгълна крепост, за която се смята, че е построена по времето на хан Омуртаг. Археолозите откриват останки, които показват, че крепост на това място е съществувала още през VІ – V в. пр. н. е. Крепостната стена е с дебелина 2 метра, а очертанията й следват естествените извивки на платото.

В началото на ХІ век владетел на крепостта и селището Перник е боляринът от прабългарски род Кракра. Византийският хронист Скилица е описал борбата на българите, водени от управителя на Пернишката крепост, срещу византийския император Василий ІІ. Крепостта издържала на яростни обсади през 1004 и 1016 г.

Освен запазените основи на жилищни сгради, посетителите могат да различат и основите на три християнски храма – кръстокуполната черква, голяма трикорабна базилика и една от малкото известни двуетажни припортни черкви-гробници. Тук археолозите откриват и сребърен печат на цар Петър – единственият намерен досега сребърен печат на владетел от това време. Според легендата именно тук царят е прекарал известно време на път за срещата си със Свети Иван Рилски.