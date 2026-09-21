Синът на Синди Крауфорд почина на 27 години

Bertrand Rindoff Petroff Пресли и Кая Гербер с майка си Синди Крауфорд и баща си Ранди Гербер.

Пресли Гербер, синът на супермодела Синди Крауфорд, почина вчера на 27-годишна възраст, съобщи представител на семейството, цитиран от АП.

Гербер е починал в център за рехабилитация, според онлайн регистрите на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис. Смъртта беше потвърдена от Али Дженкинс, представител на Крауфорд и съпруга ѝ Ранди Гербер. "Семейството моли за уединение в този много труден и болезнен момент", заяви Дженкинс чрез имейл, изпратен вчера вечерта.

Пресли е по-големият брат на модела и актриса Кая Гербер. Той също започва кариера на модел като майка си и сестра си. Има дългогодишна история на зависимости от психоактивни вещества.

През януари 2019 г. стана ясно, че той е бил арестуван за шофиране под въздействието на алкохол. През същата година той беше осъден на 3 години пробация и беше задължен да премине програма за нарушители, шофирали в нетрезво състояние, както и да положи общественополезен труд.