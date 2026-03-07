Шведско "Леле леле" люлее София и Бургас с балкански джем сешън

Балкански джем сешън, но от шведи, ще повиши настроението на бургазлии на 17 март в Драматичен театър "Адриана Будевска", и на столичани два дни по-късно - на 19-и, в Sofia Live Club. Нашумелият Оркестър "Леле Леле" от Стокхолм пристига за два концерта, част от първото издание на поредицата "Балкански джем сешън", която се провежда с подкрепата на Плана за възстановяване и развитие на ЕС. Всички концерти са с вход свободен до изчерпване на местата.

Гуруто на този жанр Горан Брегович нарича оркестъра "скандинавска сензация", а създателят на групата Михаил Динчев по думите му е "мултиинструменталист, който от всичко може да направи шоу от всеки стил и жанр".

Михаил Динчев е музикант, изпълнител и педагог. Той е роден във Видин, но живее и твори в Стокхолм. Завършва Академия за музика, танц и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" в Пловдив, където задълбочава познанията си по народно пеене, музика и танц, а по-късно продължава обучението си по ритмика в Кралски музикален колеж в Стокхолм. Основният му инструмент е българската тамбура - струнен инструмент с ярък и разпознаваем звук. Михаил Денчев се изявява и като певец и перкусионист, съосновател и двигател на Оркестъра "Леле Леле", създаден през 2003 г.

В основата на музиката на групата, събрала известни шведски джаз, рок и блус музиканти, стоят неравноделните ритми, виртуозните сола и живата връзка с публиката. През годините оркестърът изнася концерти в Швеция и цяла Европа, като работи и с гост музиканти от Балканите и Близкия изток. Формацията стои и зад популярните балкански джем сешъни "Aide Айде!", превърнали се в културен мост между Скандинавия и Балканите. До дни ще стане ясно кои български певци и музиканти ще бъдат специални гости на концертите в Бургас и София.

Освен Динчев в състава на "Леле Леле" са: Кай Сундквист – кларинет, Джон Рунефелт – акордеон, Стиан Гримстад – туба, и Моа Даниелсон – тъпан.

Чуйте изпълнение на "Що ми е мерак, Магде" в изпълнение на Оркестър "Леле леле":