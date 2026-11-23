Ново продължение на култовата коледна комедия "Сам вкъщи" е в ранен етап на разработка, съобщи Variety. В проекта участва актьорът Маколи Кълкин, който изигра Кевин Маккалистър в оригиналния филм, засега като съсценарист. Сет Роугън и Евън Голдбърг работят по сценария заедно с Кълкин. Тримата ще бъдат и продуценти на филма чрез компанията Point Grey. Засега не се разкриват подробности за сюжета и актьорския състав.

Оригиналният "Сам вкъщи" излиза през 1990 г. Той разказва историята на осемгодишния Кевин Маккалистър, който по погрешка е забравен от семейството си у дома, докато всички заминават на коледна ваканция в Париж. Момчето трябва да защити къщата от двама крадци, чиито роли се изпълняват от Джо Пеши и Даниел Стърн.

По време на снимките Маколи Кълкин е на 9 години и вече има опит със шест малки роли в киното и телевизията. Днес той е на 46. Въпреки ранния успех не успява да направи кариера в Холивуд. Преминава през наркозависимост и през 2012 г. е спасен при опит за самоубийство със свръхдоза хероин.

Режисьор на оригиналния "Сам вкъщи" е Крис Кълъмбъс, а сценарият е написан от Джон Хюз. Успехът на филма провокира пет продължения. "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк" (1992) се прочува с малка роля на сегашния американски президент Доналд Тръмп. В следващите опити историята да бъде доразказана, последният от които е "Отново сам вкъщи" от 2021 г., Маколи Кълкин не участва.

Тази година починаха двама от титулярните актьори от "Сам вкъщи" - Катрин О'Хара, която изигра майката на Кевин, и Бренда Фрикър, известна като Дамата с гълъбите.

Слуховете за евентуалното завръщане на франчайза не са нови. Интересът се засили след появата на Кълкин в коледна реклама на McDonald's, в която той отново влиза в образа на порасналия Кевин.

Актьорът сподели как си представя продължението на историята през ноември 2025 г., по време на турнето си A Nostalgic Night with Macaulay Culkin. В неговата версия Кевин вече е пораснал мъж – вдовец или разведен баща, който отглежда сам детето си. Заради работата си той не успява да отделя достатъчно внимание на сина си, който постепенно се отчуждава от него. Един ден Кевин се оказва заключен извън собствения си дом, а момчето отказва да го пусне вътре. Не е ясно обаче дали тази идея ще бъде използвана в окончателния сценарий.

Засега не е обявена дата за премиерата на новия проект.