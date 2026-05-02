Рап звезда от Fugees влезе в US затвор за 14 г.

Рапърът Прас (Праказрел Мишел) от групата Fugees, носител на награда "Грами", се яви във федерален затвор в САЩ, за да излежи 14-годишна присъда. По-рано той бе осъден за незаконно прехвърляне на милиони долари от чуждестранни дарения към кампанията за преизбиране на бившия президент Барак Обама през 2012 г., съобщава Асошиейтед прес.

Мишел се яви в затвора в четвъртък, съобщи говорител, като федералните регистри го посочват като затворник в институция с ниска степен на сигурност в щата Аризона.

"Днес е болезнен ден за Прас, за семейството му и за всеки, който вярва в справедлива съдебна система. Прас зачита съдебния процес, като се явява, за да започне да излежава присъдата си", заяви Ерика Дюма, говорител на музиканта, добавяйки, че неговият адвокатски екип все още оспорва обвиненията срещу него. "Този етап е труден, но не е последният за него", допълни тя.

53-годишният Прас Мишел беше осъден през 2023 г. по 10 обвинения, включително заговор и дейност като нерегистриран агент на чужда държава. Присъдата му беше произнесена в края на миналата година.

Прокурорите заявиха, че той е получил над 120 милиона долара от малайзийския милиардер Лоу Таек Джо, известен още като Джо Лоу, и е насочил част от тези пари чрез фиктивни дарители към кампанията на Обама. Мишел също така се е опитал да прекрати разследването на Лоу от Министерството на правосъдието на САЩ, повлиял е на двама свидетели и е дал лъжливи показания по време на съдебния процес, заявиха прокурорите. Самият Лоу поддържа тезата, че е невинен.

Мишел беше един от основателите на Fugees заедно с приятелите си от детството Лорин Хил и Уайклеф Жан. Групата, създадена през 1990 г., спечели две награди "Грами" и продаде десетки милиони албуми. След раздялата в края на 90-те и тримата започват успешни солови кариери.