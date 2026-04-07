Простреляха известен американски рапър

Рапърът Offset: някой явно е поискал той да последва съдбата на братовчед си Takeoff и техния лирически герой Версаче...

Американският рапър Offset е бил прострелян в снощи, но е в стабилно състояние в момента, съобщи говорител на рап групата Migos, цитиран от Асошиейтед прес и Си Ен Ен. Той е приет в болница и се намира под стриктно лекарско наблюдение, се посочва в изявлението.

Полицейското управление в Семинол, окръг Флорида, съобщи, че мъж е получил рани, които не са животозастрашаващи в понеделник вечерта в парковата зона до хотел Seminole Hard Rock в Холивуд, Флорида. От полицейското управление не идентифицираха жертвата, но съобщиха, че има двама задържани за инцидента.

Според говорител на Offset, именно 34-годишният рапър е бил простреляният. Жертвата е била откарана по спешност в Мемориалната регионална болница в Холивуд. Говорителят на рапъра заяви, че той „е стабилен и е под внимателно наблюдение“. Видео от Only in Dade показва суматохата в зоната за паркиране на автомобили и служители на реда, които отнасят пострадалия. В момента се води разследване за това как точно се е развила стрелбата.

От полицията са заявили, че няма заплаха за обществеността и хотелските дейности продължават нормално. Световните агенции припомнят, че братовчедът на Offset и също член на група Migos – Takeoff, бе застрелян през 2022 г. След смъртта му триото се разпуска.

Триото Migos бе известно като една от най-популярните хип-хоп групи на всички времена, пише АП. Те пробиват с хита Versace през 2013 г. и след това са номинирани за наградите „Грами“ за най-добър рап албум с Culture от 2018 г. и за най-добро рап изпълнение.

Offset бе женен за певицата Cardi B, с която имат три деца. Рапърът и Карди Би се венчават тайно през септември 2017 г. в Атланта. През 2024-та тя обяви, че е подала документи за развод.