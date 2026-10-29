Почина звездата от "Стар Трек" и "Х-мен" сър Патрик Стюарт

Британският актьор сър Патрик Стюарт, известен с ролите си в "Стар Трек" и "Х-Мен", е починал на 86-годишна възраст.

"С огромна скръб съобщаваме за кончината на сър Патрик Стюарт вчера в дома му в Лос Анджелис. В последните му мигове до него е била любимата му съпруга Съни. Актьорът си отиде след кратък, но тежък период на боледуване от болестта на Алцхаймер и деменция с телца на Леви", се съобщава в профилите му в социалните мрежи.

В знак на почит към актьора Marvel Studios заяви, че Стюарт е пресъздал образа на Чарлс Ксавие с изключителна достолепност, интелигентност и човечност, превръщайки героя в емблематичен за поколения почитатели - от "Х-Мен" през "Логан" до "Отмъстителите: Възходът на Доктор Дуум". Последният филм с негово участие ще излезе два месеца след кончината му.

Сър Патрик Стюарт е роден на 13 юли 1940 г. в Мирфийлд, графство Йоркшир. Майка му Гладис работи в текстилната промишленост, а баща му Алфред служи в британската армия, преди да работи като общ работник и пощальон. Интересът му към актьорството се заражда още в училище, където учителят му по английски език го насърчава да чете и да играе Шекспир. На 15-годишна възраст започва работа като млад репортер в местен вестник. Впоследствие обаче избира театъра пред журналистиката.

През 1957 г. е приет в театралното училище Bristol Old Vic, където получава професионалната си подготовка. След първите си сценични изяви се присъединява към Кралската Шекспирова компания през 1966 г., където се утвърждава като театрален актьор. Сред отличията му от този период е награда "Лорънс Оливие" за ролята му в постановката "Антоний и Клеопатра“.

Големият международен пробив на Стюарт идва през 1987 г., когато е избран за ролята на капитан Жан-Люк Пикар в сериала "Стар Трек: Следващото поколение". Сериалът се излъчва в продължение на седем сезона – до 1994 г. Образът на Пикар, капитан на звездолета "Ентърпрайз", превръща Стюарт в една от най-разпознаваемите фигури във франчайза. Актьорът се завръща към ролята и в няколко пълнометражни филма, сред които "Стар Трек: Първи контакт" от 1996 г. и "Стар Трек: Немезис" от 2002 г. Години по-късно той отново влиза в образа на капитан Пикар в сериала "Стар Трек: Пикар", чийто първи сезон излиза през 2020 г.

През 2000 г. Стюарт поема друга емблематична роля – тази на професор Чарлс Ксавие във филма "Х-Мен". Героят му е телепат и наставник, който се стреми към мирно съжителство между мутантите и хората. Стюарт се завръща към образа в няколко продължения: "Х-Мен 2", "Х-Мен: Последният сблъсък" и "Логан". Ролята го утвърждава и като една от водещите фигури в киноадаптациите на комикси на Marvel. Стюарт и колегата му Иън Маккелън, който играе Магнито във филмите, изграждат близко приятелство извън екрана. Двамата са известни и с дългогодишната си работа в театъра.

Въпреки огромната си популярност в научната фантастика и супергеройското кино, Стюарт никога не изоставя театралната сцена. Той продължава да играе в произведения на Шекспир, както и в съвременни пиеси. За работата си получава редица отличия и номинации, сред които награди "Лорънс Оливие" и номинации за "Тони", "Еми" и "Златен глобус". През 1996 г. получава звезда на Алеята на славата в Холивуд.

През 2001 г. е удостоен с орден на Британската империя за приноса си към актьорското изкуство и киното. През 2010 г. кралица Елизабет II му присъжда рицарско звание за заслугите му към драматичното изкуство.

Стюарт има и връзка с академичния свят. От 2004 до 2015 г. е канцлер на Университета в Хъдърсфийлд, а през годините участва в обучението на студенти по актьорско майсторство.

Патрик Стюарт е женен за певицата и автор на песни Съни Озъл от 2013 г. Преди това има два брака - със Шийла Фалконър, от която има две деца, и с продуцентката Уенди Нойс.

През 2023 г. той издава мемоарната си книга Making It So, в която разказва за трудното си детство, началото на актьорската си кариера и пътя към международната известност.