Почина японската кинозвезда Кари-Хироюки Тагава

Японско-американският актьор, майстор на бойни изкуства и каскадьор Кари-Хироюки Тагава, участвал в над 150 филмови и телевизионни продукции, почина на 75-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес. Тагава е починал, заобиколен от семейството си в Санта Барбара, Калифорния. Причината за смъртта са настъпили усложнения след прекаран инсулт, съобщи неговата мениджърка Марджи Уайнър.

Кариерата на родения през 1950 г. в Токио Кари-Хироюки Тагава в киното и телевизията започва през 1987-а, когато се появява в отличения с 9 награди "Оскар" филм на Бернардо Бертолучи "Последният император" на Бернардо Бертолучи.Популярността му сред широката публика нараства значително с ролята на злодея Шанг Цунг в екшъна "Смъртоносна битка" (1995). Оттогава актьорът е играл в редица холивудски хитове като "Близнаци", "Кедри в снега", "Пърл Харбър", "Планетата на маймуните", "Мемоарите на една гейша", "47 ронини" и др.

Има и множество роли в телевизията. Сред по-известните поредици с негово участие са: "Човекът във високия замък", "Стар Трек", "Маями Вайс", "Спасители на плажа", "Ренегат","Хавай 5-0", "Уокър, тексаският рейнджър".

В свое интервю Тагава разкрива, че родителите му са го кръстили Кари на екранната легенда Кари Грант. Според сп. "Мидуик" майката на Кари-Хироюки, която е театрална актриса в Япония, го е помолила да не се занимава с актьорство, защото за азиатците няма много добри роли. В крайна сметка Тагава започва актьорска кариера на 36-годишна възраст, след като преди това е бил фермер, отглеждащ целина, шофьор на лимузина, шофьор на камион за доставка на пици и фотожурналист.

Кари-Хироюки Тагава сподели още, че е изучавал различни бойни изкуства, но се е отказал, защото не са му харесвали борбите и състезанията. Вместо това той разработва система, наречена Ninjah Sportz, която включва бойните изкуства като средство за тренировка и лечение.