Почина създателката на Нов симфоничен оркестър Юлия Христова

Почина Юлия Христова, основателката на Нов симфоничен оркестър. За това съобщиха колегите ѝ.

Юлия Христова завършва Музикалната академия в София със специалност "Музикознание и музикална критика" и преди промените в продължение на 15 години работи като музикален критик. През 1990 г. основава концертна къща, а през 1991-ва и първия в България частен симфоничен оркестър – като алтернатива на съществуващите у нас музикални институции, подкрепяни финансово и контролирани от държавата.

Христова утвърждава своя уникална система за работа с младите музиканти и за организацията и финансирането на оркестъра. "Ние работехме за съзидание, а не за оцеляване", казва тя. Нов симфоничен оркестър е едновременно школа и институция, която събира под крилото си млади и талантливи български музиканти без опит на концертната сцена, но с желание да работят и да се усъвършенстват.

До днес в оркестъра са свирили повече от 800 музиканти, чиято средна възраст е 25-27 години. Музиканти от школата Нов симфоничен оркестър работят в най-големите български оркестри и оперни театри, в оркестри в САЩ, Латинска Америка, Южна Африка, Западна и Централна Европа.

"Крайната цел на нашата работа не е концертът, а любовта към процеса "правене на музика", казваше казва Юлия Христова.