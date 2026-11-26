Китаристът на "Дюран Дюран" Анди Тейлър почина на 65-годишна възраст след "дълга и храбра битка с рака на простатата", съобщиха членовете на британската ню уейв група. Той е издъхнал в понеделник, заобиколен от семейството си.

Тейлър е съавтор на някои от най-големите хитове на групата, сред които Save A Prayer, Rio и Girls On Film. Работил е също с изпълнители като Робърт Палмър, Род Стюарт и Белинда Карлайл.

В общо изявление членовете на групата - вокалистът Саймън Ле Бон, басистът Джон Тейлър, клавиристът Ник Роудс и барабанистът Роджър Тейлър, отбелязаха, че Анди е бил в групата както "в самото ѝ начало", така и при събирането на оригиналната петорка този век.

"В момента, в който дойде в Бирмингам от Североизтока с китарата и непоклатимата си вяра в нашето бъдеще, той донесе в музиката ни неугасващ огън и самоувереност. Свиренето му движеше песните, които ни отведоха по целия свят, а благодарение на хапливото си чувство за хумор - съчетано с неговия чаровно лишен от сантименти и напълно прагматичен възглед за живота - ни държеше здраво стъпили на земята“, добавят четиримата.

"Анди остави след себе си огромна празнина в сърцето ми", заяви Ле Бон, чийто глас ще бъде запомнен с хитове като "Ноториъс" (Notorious), отбелязва британската агенция Пи Ей. Анди Тейлър напуска групата точно преди записа на едноименния албум - четвърти за "Дюран Дюран", през 1986 г. Китаристът не е бил част от състава и при двете гостувания на групата у нас, второто от което бе този юли. При първия им гастрол през октомври 2006 г. той тъкмо е напуснал "Дюран Дюран" за втори път, след като участва в част от турнето същото лято.

Любопитно е, че през годините в групата са свирили трима Тейлър - китаристът Анди, китаристът/басист Джон Тейлър и барабанистът Роджър Тейлър, който се оттегли от сцената с официално изявление по-рано през ноември. Те нямат родствена връзка помежду си.