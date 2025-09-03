По-малкият син на Ален Делон оспорва завещанието на баща си

ЕРА/БГНЕС Ален-Фабиен Делон (вляво) и брат му Антони разговарят с журналисти в Души, където стотици фенове на Делон се стекоха в деня на обявяване на кончината му.

По-малкият син на Ален Делон – Ален-Фабиен, възнамерява да поиска чрез съд отмяна на последното завещание на баща си от ноември 2022 г., пише в. "Монд". По думите на 31-годишния мъж по времето, когато то е било подписано, актьорът вече не е бил способен да взема съзнателни решения.

Според изданието Ален-Фабиен Делон не е доволен, че в новия вариант на завещанието всички авторски права върху творчеството на баща им са прехвърлени на 34-годишната му сестра Анушка, при която Делон-старши често пребиваваше в Швейцария през последните години от живота си.

Синът на Делон от нидерландския модел Розали ван Бремен ще настоява за връщане към версията на завещанието от 2015 г., според която цялото имущество и активи на легендарния актьор се разпределени между наследниците в съотношение 50 процента за Анушка и по 25 процента за двамата полу-братя – Антони от брака на Делон с Франсин Канова, по-известна с псевдонима Натали Бартоломи-Делон, и Ален-Фабиен.

По-малкият син на актьора също така планира да оспори дарение от февруари 2023 г., оформено в полза на Анушка от името на баща им, когато Делон е лежал в болница в Женева. Ален-Фабиен е решил да заведе съдебно дело повече от година след смъртта на актьора, защото едва сега е успял да получи данни от 2019 г. за здравословното състояние на баща си. Според медицински доклад от същата година Ален Делон в онзи период вече е имал проблеми с паметта, концентрацията и възприятието.

Ален-Фабиен Делон твърди, че до смъртта на баща му тези медицински доклади не са били достъпни, тъй като сестра му Анушка ги криела от останалите от семейството. Преди това същото се опита да докаже и по-големият му брат Антони Делон, който заведе дело срещу нея през ноември 2023 г.

В миналото по-малкият син, без да е специалист в областта на медицината, е могъл само с думи да изрази съмненията си относно когнитивните способности на баща им и здравословното му състояние. Сега, разполагайки с необходимите документи, той най-сетне е готов да ги представи в съда, обобщава „Монд“. Първото съдебно заседание по делото се очаква на 9 март 2026 г.

Големият актьор Ален Делон почина в имението си в Души, Франция, на 18 август 2024-та на 89-годишна възраст.