Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

По-малкият син на Ален Делон оспорва завещанието на баща си

31-годишният Ален-Фабиен се е сдобил с медицински документи за състоянието на големия актьор, които сестра му Анушка е укривала

03 Септ. 2025
Ален-Фабиен Делон (вляво) и брат му Антони разговарят с журналисти в Души, където стотици фенове на Делон се стекоха в деня на обявяване на кончината му.
ЕРА/БГНЕС
Ален-Фабиен Делон (вляво) и брат му Антони разговарят с журналисти в Души, където стотици фенове на Делон се стекоха в деня на обявяване на кончината му.

По-малкият син на Ален Делон – Ален-Фабиен, възнамерява да поиска чрез съд отмяна на последното завещание на баща си от ноември 2022 г., пише в. "Монд". По думите на 31-годишния мъж по времето, когато то е било подписано, актьорът вече не е бил способен да взема съзнателни решения. 

Според изданието Ален-Фабиен Делон не е доволен, че в новия вариант на завещанието всички авторски права върху творчеството на баща им са прехвърлени на 34-годишната му сестра Анушка, при която Делон-старши често пребиваваше в Швейцария през последните години от живота си.

Синът на Делон от нидерландския модел Розали ван Бремен ще настоява за връщане към версията на завещанието от 2015 г., според която цялото имущество и активи на легендарния актьор се разпределени между наследниците в съотношение 50 процента за Анушка и по 25 процента за двамата полу-братя – Антони от брака на Делон с Франсин Канова, по-известна с псевдонима Натали Бартоломи-Делон, и Ален-Фабиен. 

По-малкият син на актьора също така планира да оспори дарение от февруари 2023 г., оформено в полза на Анушка от името на баща им, когато Делон е лежал в болница в Женева. Ален-Фабиен е решил да заведе съдебно дело повече от година след смъртта на актьора, защото едва сега е успял да получи данни от 2019 г. за здравословното състояние на баща си. Според медицински доклад от същата година Ален Делон в онзи период вече е имал проблеми с паметта, концентрацията и възприятието. 

Ален-Фабиен Делон твърди, че до смъртта на баща му тези медицински доклади не са били достъпни, тъй като сестра му Анушка ги криела от останалите от семейството. Преди това същото се опита да докаже и по-големият му брат Антони Делон, който заведе дело срещу нея през ноември 2023 г. 

В миналото по-малкият син, без да е специалист в областта на медицината, е могъл само с думи да изрази съмненията си относно когнитивните способности на баща им и здравословното му състояние. Сега, разполагайки с необходимите документи, той най-сетне е готов да ги представи в съда, обобщава „Монд“. Първото съдебно заседание по делото се очаква на 9 март 2026 г.

Големият актьор Ален Делон почина в имението си в Души, Франция, на 18 август 2024-та на 89-годишна възраст.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ален Делон, Ален-Фабиен Делон, Анушка Делон, Антони Делон

Още новини по темата

Звездите не угасват
08 Ноем. 2024

Завещанието на Ален Делон е предадено на децата му
08 Септ. 2024

Постмортем: „Гепардът“ и „Зоро“ стават тв сериали
26 Авг. 2024

Погребаха Ален Делон при строга конфиденциалност
24 Авг. 2024

Активисти се пребориха последното куче на Делон да живее
21 Авг. 2024

Ален Делон ще бъде погребан до кучетата си и без държавни почести
20 Авг. 2024

Почина Ален Делон
18 Авг. 2024

Иззеха и унищожиха оръжейния арсенал на Ален Делон
27 Юли 2024

Мнима внучка на Ален Делон иска ДНК тест от актьора
18 Май 2024

Зеленски награди Ален Делон с Орден за заслуги към Украйна
20 Апр. 2024

Съдът постави Ален Делон под засилено попечителство
07 Апр. 2024

Полиция иззе цял боен арсенал от дома на Ален Делон
27 Февр. 2024

Ален Делон е поставен под попечителство от съда
30 Яну. 2024

Адвокатът на Ален Делон: Животът му е в опасност
11 Яну. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар