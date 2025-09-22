Парижкият център "Помпиду" затваря до 2030 г.

Центърът „Помпиду“ в Париж — един от най-разпознаваемите музеи за съвременно изкуство в света — затваря за пет години за мащабна реконструкция. Днес, 22 септември, е последният шанс посетителите да влязат на изложба там. След това започват строителни дейности за половин милиард евро.

Постоянната експозиция беше затворена още през март: от музея постепенно изнесоха произведенията на изкуството, сред които картини на Франсис Бейкън и Фрида Кало, както и скулптури на Марсел Дюшан. Временните изложби продължиха да работят, а този понеделник е последният ден на последната от тях — изложбата на немския фотограф Волфганг Тилманс. Входът е безплатен, а музеят ще работи до 23:00 ч. местно време. Между 22 и 25 октомври ще има още един шанс да се посети центърът, преди да бъде затворен до 2030 г.: тогава там ще се проведат музикални и художествени събития в рамките на Седмицата на съвременното изкуство в Париж.

В центъра „Помпиду“ се съхранява най-голямата в Европа колекция на съвременно изкуство и втората по големина в света — след Музея за модерно изкуство в Ню Йорк. Музеят носи името на своя основател — френския президент Жорж Помпиду, починал през 1974 г.

Често центърът „Помпиду“ е наричан „Нотр Дам от тръби“: идеята на архитектите Ренцо Пиано и Ричард Роджърс била да разположат всички технически инсталации (тръби, асансьори, вентилация, електрическа мрежа) отвън на сградата, която представлява стъклен паралелепипед. Това позволило вътрешните пространства да останат по-свободни. Носещите конструкции били боядисани в бяло, вентилационните тръби — в синьо, водопроводните — в зелено, електропроводите — в жълто, а ескалаторите и асансьорите — в червено. Така Центърът „Помпиду“ се превърнал в един от символите на Париж и в една от най-посещаваните забележителности.

Уникалният външен облик на музея ще бъде запазен, но „от мазето до последния етаж“ ще се промени „абсолютно всичко“, обеща президентът на центъра Лоран льо Бон в интервю за AFP.

Вътрешните помещения ще бъдат напълно преустроени, с по-високо ниво на достъпност и безопасност — включително чрез премахване на канцерогенния азбест. Ще се изгради нова хидроизолационна система, която според плановете трябва да намали сметките за електроенергия с 40%.

На седмия етаж ще се отвори огромна тераса с панорамен изглед към Париж, достъпна за широката публика.

„Надяваме се посетителите да бъдат смаяни — макар и не съвсем така, както през 1977 г., когато Центърът току-що отвори врати“, добави Лоран льо Бон.

Общата стойност на реконструкцията се оценява на 460 млн. евро, от които 280 млн. ще осигури френската държава. Саудитска Арабия е допринесла с 50 млн. евро.

Франция в близко бъдеще трябва да намери средства и за реконструкцията на Лувъра. Наскоро директорът на музея се оплака, че най-посещаваният музей в света страда от течове, лошо техническо състояние и дълги опашки. Президентът Еманюел Макрон скоро след това обеща, че Лувърът ще бъде „препроектиран, реставриран и разширен“ — мащабната реконструкция ще струва до 800 млн. евро (около 940 млн. долара).