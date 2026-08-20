Откриха последното любовно писмо на Федерико Гарсия Лорка

Откриха недописано любовно писмо и непубликувано стихотворение от испанския поет и драматург Федерико Гарсия Лорка, разстрелян преди 90 години заради политическите му възгледи и нетрадиционна сексуалност. В периода 2026-2027 се очаква да излязат два биографични филма за твореца от Гранада, съобщава Euronews.

Новооткритите реликви са от времето около военния бунт 17-18 юли 1936 г., който слага начало на Гражданската война в Испания. Вестта за събитията, които ще променят съвременната история на страната, вече се е разпространила из целия полуостров. Само месец по-късно те подпечатват трагичната съдба на най-великия сред андалуските поети, отбелязва медията.

Смята се, че получателят на любовното послание е бил Хуан Рамирес де Лукас – журналист и художествен критик от Албасете. Де Лукас, който умира през 2010 г., по онова време все още е бил студент. Предполага се, че навярно той е бил интимният приятел, вдъхновил Лорка за неговите „Сонети за тъмната любов“ (1935), въпреки че по очевидни причини Де Лукас запазва дискретност по този въпрос дори след края на диктатурата на Франко.

„Мисля за теб изключително много и ти знаеш това, без да е нужно да ти го казвам. Но в тишината и между редовете ти трябва да усетиш цялата обич, която изпитвам към теб, и цялата нежност, събрана в сърцето ми“, пише Лорка. Писмото от 38-годишния творец до едва 16-годишния тогава студент е било пазено от Рамирес де Лукас в продължение на 70 години. Малко преди смъртта си той предава на своите братя и сестри колекция от рисунки, писма и дневник за връзката си с Лорка, сред които на бял свят излиза и въпросното писмо. Експертите, които изследват материалите след публичното им оповестяване през 2012 г., смятат това писмо за последното, написано от поета преди неговия арест и екзекуция на все още неустановено място между общините Виснар и Алфакар в Южна Испания.

Деветдесет години след събитията ръкописи и творби на андалуския творец все още продължават да бъдат откривани, въпреки че останките му, както и тези на още близо 140 000 „безследно изчезнали“ по време на Гражданската война и диктатурата испанци, все още не са намерени. Министерството на териториалната политика и демократичната памет в Испания е регистрирало повече от 3000 масови гроба, в които по оценки на асоциациите на жертвите лежат между 114 000 и 130 000 души, чиито останки не са ексхумирани.

Същевременно фламенко певецът Мигел Поведа, който ръководи реставрацията на детския дом на Федерико Гарсия Лорка в Гранада, открива оригинален ръкопис с непубликувано стихотворение, чиято автентичност и почерк вече са потвърдени от изследователката Пепа Мерло. Стихотворението, подписано от Федерико Гарсия Лорка, е озаглавено „Часовникът пее“. „Часовникът пее,/ а времето се отброява автоматично,/ без значение дали е седем или дванайсет./ Не съм тук/ Това е плътта, която оставих,/ за да мога да намеря мястото си, когато се върна", цитират го Euronews и БТА. Мерло и Поведа са автори на книгата „Нещата от отвъдното. Непубликуваното от Федерико Гарсия Лорка“ (Las cosas del otro lado. Lo inédito en Federico García Lorca), издадена през април тази година, която изследва най-новите открития около литературната вселена на Лорка. Творбата ще стане част от каталога на наскоро отворилия отново врати културен център, разположен в къщата, където е преминало неговото детство.

Времето е една от основните теми в творчеството на Лорка, която днес е станала емблематична за него. Това се дължи до голяма степен на прочутата музикална версия на певеца Камарон, създадена по откъс от пиесата „Когато минат пет години“. Сега испанският режисьорски дует Хавиер Калво и Хавиер Амброси, известни също като Лос Хавис, преработва това изпълнение за трейлъра на нов пълнометражен филм. Лентата се казва La Bola Negra и е вдъхновена от живота, творчеството и любовните истории на поета, като наскоро дори спечели наградата за най-добра режисура на престижния филмов фестивал в Кан. Втори пълнометражен филм за Лорка, дело на режисьора Фернандо Франко, се очаква да излезе по кината през 2027 г. Той ще възстанови с точност последните седмици от живота на поета – от бягството му от Мадрид след избухването на бунта до неговата екзекуция в Гранада.

През ноември 2025 г. по покана на Народния театър в България за пръв път гостува Лаура Гарсия Лорка – племенница на твореца и председател на фондацията, носеща неговото име. В рамките на тридневна програма публиката имаше възможност да се докосне до света на един от най-обичаните испански автори на ХХ век – чрез разговори, прожекция и изложба, посветени на неговия живот, творчество и наследство, припомня БТА.