Отиде си създателят на Spirit of Burgas Иван Вълков

На 67-годишна възраст е починал музикантът, концертен организатор и създател на легендарния фестивал Spirit of Burgas Иван Вълков. Това съобщава радио "Тангра".

Още през 90-те той създаде DS Music – компания с много голям принос за българската сцена. Преди това Иван участва и в митичното "Дилема студио", където записваха "Нова Генерация", "Ревю", "Ера", "Ер малък"... От 2008 до 2012 г. неговият екип, с помощта на Община Бургас, организира Spirit of Burgas с участието на десетки световни звезди. Името му се свързва с над 600 проведени музикални събития.

Опелото на Иван Вълков ще бъде тази сряда. Съболезнования на семейството и приятелите!