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Отиде си създателят на Spirit of Burgas Иван Вълков

Той е организирал над 600 концерта у нас

Днес, 13:37
Радио Тангра

На 67-годишна възраст е починал музикантът, концертен организатор и създател на легендарния фестивал Spirit of Burgas Иван Вълков. Това съобщава радио "Тангра". 

Още през 90-те той създаде DS Music – компания с много голям принос за българската сцена. Преди това Иван участва и в митичното "Дилема студио", където записваха "Нова Генерация", "Ревю", "Ера", "Ер малък"... От 2008 до 2012 г. неговият екип, с помощта на Община Бургас, организира Spirit of Burgas с участието на десетки световни звезди. Името му се свързва с над 600 проведени музикални събития.

Опелото на Иван Вълков ще бъде тази сряда. Съболезнования на семейството и приятелите!

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