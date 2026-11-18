"Виена Шьонбрун оркестра" ще изнесе не един, а два последователни галаконцерта на 14 декември в зала 1 на НДК. След първоначално обявения в 18:30 ч., сега организаторите от Vienna Trend Events планират втори - в 21:30 ч. Причината е големият интерес към гастролите на музикантите, които вече неколкократно носят коледния дух и атмосфера у нас. В предишни години концертите в София се състояха в зала "България", но тя се оказа тясна за почитателите на виенския дворцов оркестър.

Формацията ще се изяви в още пет български града между 15 и 19 декември. Ще свири в Русе на 15 декември, в Пловдив - на 16 декември, в Стара Загора - на 17 декември, във Варна - на 18 декември и в Шумен - на 19 декември. Билетите за гостуването в Старозагорската опера вече са напълно разпродадени.

Диригент на "Виена Шьонбрун оркестра" е Гуидо Манкузи, а в програмата са включени произведения на Моцарт, Хайдн и династията Щраус, допълнени от изпълнения на солисти и танцьори. Специални гости са словенското сопрано Мая Трилер и австрийският тенор Грегор Айзенхут, информират организаторите.

"Виена Шьонбрун оркестра" е основан през 1997 г. от австрийския музикант и продуцент Петер Хосек с цел да съхранява и представя автентичния виенски стил на музициране. В 30-годишната си история оркестърът е изнесъл над 10 000 концерта в двореца "Шьонбрун" пред приблизително два милиона и половина слушатели и има повече от 500 международни гостувания. Първият му концерт е в Оранжерията на двореца, където през 1786 г. по покана на император Йозеф II се състои музикалният двубой между Волфганг Амадеус Моцарт и Антонио Салиери.

От 1999 г. концертмайстор на оркестъра е пловдивчанката Таня Джарова-Салюстио. В състава му свирят и други български музиканти. "Всеки от нас е следвал във Виена и е свързан с виенската музика и традиции. Но всеки носи колорита на своята националност. Имаме австрийци, няколко българи, австралиец, унгарци, латиноамериканци, южноафриканци - общо взето, от всички континенти", допълни тя. "Хитове на фамилията Щраус има безкрайно много, почти всички на Щраус-син са такива. Благодарение на огромния ни опит, сме успели да разберем кои се харесват. Някои от тях са познати на всички от Новогодишния концерт на Виенската филхармония", разказа Джарова при едно от предишните си гостувания в родината.

Билети за концертите на "Виена Шьонбрун оркестра" през декември в София, Русе, Пловдив, Варна и Шумен се продават в мрежата на Golden Sands Tickets, Eventim и KupiBileti.