Орхан Памук отвори "Музея на невинността" и в Netflix

Първият сериал по роман на турския писател и нобелов лауреат Орхан Памук "Музеят на невинността" вече може да се гледа в онлайн платформата Netflix, най-голямата стрийминг услуга за филми и сериали с 325 млн. платени абонати в над 190 страни.

Сериалът ще се излъчва по едно и също време в цял свят, съобщи продуцентът Керем Чатай по време на предпремиерата в хотел "Босфорус" в Истанбул. На събитието присъстваха писателят Орхан Памук, режисьорката на сериала Зейнеп Гюнай, както и изпълняващите главните роли – Селахяттин Пашалъ и Ейлюл Лизе Кандемир. Първите две серии от "Музеят на невинността" (The Museum of Innocence) бяха прожектирани специално за участниците в събитието.

73-годишният Памук за пръв път вижда екранизация на своя книга след повече от 20 романа, преведени на над 60 езика, и Нобелова награда за литература от 2006 г. Това не е първият опит за телевизионна адаптация на едноименната книга, пише New York Times. Преди шест години продуцентска компания изпраща на Орхан Памук резюме на сюжета на планирана продукция, от което той, по собствените му думи, остава "ужасѐн", защото сценаристите са си позволили "твърде големи своеволия". Той завежда дело, за да прекрати договора с компанията и да си върне авторските права, което печели през 2022 година. След това прави втори опит за екранизация, този път с турски продуцент.

Продуцентът на медийната компания Ay Yapım Керем Чатай, една от водещите фигури в сектора на турските телевизионни сериали, разказва пред сайта "Т24", че работата е продължила четири години и че това е най-дългият проект в 19-годишната му кариера.

"Стандартите на Орхан Бей са високи", казва Чатай, добавяйки, че процесът между сценарист, продуцент и автор на романа, който се е движел страница по страница, не е бил лесен. Сериалът е заснет на 110 локации, а за актьорите са изработени 3000 костюма. Сценарист е Ертан Куртулан, а режисьорската работа е възложена на Зейнеп Гюнай по изрично искане на Орхан Памук, който бил убеден, че работата с жена режисьор ще добави повече перспектива към образа на главната героиня в историята.

Също по изрично искане на писателя сериалът е само от девет епизода и няма да има продължение, дори и да получи много висок рейтинг.

Историята в сериала се развива в Истанбул през 70-те години на миналия век. Сериалът се фокусира върху невъзможната любов между Кемал, член на богатата фамилия Басмаджъ, и Фюсун, негова далечна роднина. Вманиачаването му по нея се проявява в събирането на обикновени предмети, които той свързва с любимата си: фиби за коса, солници, наполовина изядена фунийка сладолед или 4213 угарки от цигари. След кулминацията на историята Кемал отваря музей, в който излага тези вещи - оттам идва и името на книгата. През 2012 г. Орхан Памук открива реален музей в Истанбул, където са изложени сходни предмети и който носи същото име. Той е един от най-посещаваните в 16-милионния мегаполис и "участва" като декор в кадри от сериала.

"Музеят на невинността" бележи и още един ключов момент в кариерата на Памук: неговия актьорски дебют. В няколко сцени той играе себе си: герой, описващ преживяванията на Кемал. На въпрос за играта на Орхан Памук пред камерата, Керем Чатай отговори, че той е бил добър актьор, "но е по-добър като писател".

Според някои литературни критици "Музеят на невинността" не е от най-блестящите романи на Орхан Памук, но е един от най-популярните. Това, според тях, до голяма степен се дължи на използването на лесночетим и плавен език в сравнение с другите му книги, както и на изключително разговорливите му герои и носталгичните описания на Истанбул през 70-те години на миналия век.

Романът е преведен на над 40 езика, измежду които и на български.