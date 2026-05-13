Нов том от "Кръстникът" хвърля поглед към жените в клана Корлеоне

Десетилетия след последния филм „Кръстникът“ и повече от 10 години след последния роман за Кръстника историята на престъпното семейство Корлеоне ще има нова глава, представена за първи път от женска гледна точка. От издателство „Рандъм Хаус“ са съобщили пред Асошиейтед прес, че са придобили правата за следваща книга, одобрена от наследниците на автора на оригинала Марио Пузо, която ще бъде написана от майсторката на бестселъри Адриана Триджани.

Излизането на „Кони“ е планирано за есента на 2027 г., като романът ще се фокусира върху героинята Кони Корлеоне – сестра на Майкъл Корлеоне, изиграна в трите филма от поредицата „Кръстникът“ от актрисата Талия Шайър, която пък е сестра на режисьора Франсис Форд Копола. Това ще е третата книга за „Кръстникът“, одобрена от наследниците на Марио Пузо и излизаща след смъртта на писателя през 1999 г. Тя също така ще бъде първата, създадена от жена. „Кони“ е роман за това как една жена работи, за да си проправи път в свят, който вече е решил коя е тя, какво представлява и как трябва да се отнасят с нея“, казва Триджани пред АП.

Според Random House наследниците на Пузо са се обърнали към Адриана Триджани, след като тя е публикувала есе в Substack, в което изразява съжаление колко малко се знае за жените от фамилия Корлеоне. В свое изявление Антъни Пузо – син на писателя и изпълнител на неговото завещание, споделя: „Търсехме някой, който да преразкаже историята от нова перспектива. Адриана беше смаяна, когато ѝ казах, че образът на Вито Корлеоне (изигран във филмите от Брандо и Де Ниро) всъщност е базиран на баба ми. Говорихме за това как жените са управлявали и двете ни семейства, но зад кулисите. Визията на Адриана за живота на Кони ни взриви всички. Много съм доволен и развълнуван, че тя е част от начинанието“.

Paramount Pictures – компанията, продуцирала трите ленти от света на „Кръстникът“, държи правата върху създаването на бъдещ филм. Допълнителни подробности засега не са обявени.

Марио Пузо, чийто бестселър от 1969 г. е послужил за основа и заглавие на първия филм, почина през 1999 г. и оттогава наследниците му водят спор с Paramount за това кой да контролира правата върху героите Корлеоне. През 2012 г. филмовото студио заведе дело, за да блокира публикуването на „Семейство Корлеоне“ на Ед Фалко. След като наследниците подадоха насрещен иск, двете страни се договориха за споразумение, което им позволява да продължат да инициират книжни проекти, а филмовите права се предоставят на Paramount. Окончателното издание на оригиналната трилогия „Кръстникът“ излезе през 1990 г. Във всички филми участва Ал Пачино в ролята на Майкъл Корлеоне – брата на Кони, като други прочути актьори са се появявали поне в един филм от поредицата. Сред тях са Марлон Брандо, Робърт де Ниро, Робърт Дювал и Даян Кийтън.

Екранната сага „Кръстникът“ е спечелила над 400 милиона долара по целия свят и девет награди „Оскар“, две от които – за самия Марио Пузо като съавтор на адаптирания сценарий. Адриана Триджани е авторка с милионни продажби, която пише за собствените си италиански корени в романа „Жената на обущаря“. Известна е още с книгите „Лучия, Лучия“ и „Кралицата на големите времена“.