"Нирвана" спечели делото срещу голото бебе от обложката

Групата "Нирвана" спечели съдебно дело по иск, подаден от мъжа, който се появява като голо бебе на обложката на легендарния техен албум от 1991 г. Nevermind, съобщи онлайн изданието на списание "Билборд".

Спенсър Елдън, сега на 34 години, твърди, че снимката – една от най-емблематичните обложки в историята на рока – нарушава федералните закони за детска порнография, като показва сексуализиран образ на непълнолетен. Федералният съдия Фернандо М. Олгин обаче отсъди, че това "не е детска порнография" и подчерта, че снимката дори не се доближава до дефиницията за такова незаконно съдържание според федералния закон.

"Нито позата, нито фокусната точка, нито обстановката, нито цялостният контекст предполагат, че обложката на албума показва откровено сексуално съдържание", пише Олгин в решението, първо съобщено от "Билборд".

Издаден на 24 септември 1991 г., Nevermind достига първо място в класацията за албуми Топ 200 на "Билборд" през януари 1992 г. и се превръща в знаме на стила гръндж. От него излизат най-големите хитове на групата Smells Like Teen Spirit, Come As You Are и Lithium. Остава в чарта цели 554 седмици или над 10 години; много след кончината на лидера на групата Кърт Кобейн, който се самоубива през април 1994-та и с това слага край на групата. До днес е продаден в над 30 милиона копия и се счита за един от най-влиятелните в историята на рок музиката.

Изображението на обложката – голо бебе, плуващо в басейн и гонещо долар, закачен на риболовна кука, се тълкува като критика към алчността и капитализма. В гражданския иск от 2021 г. обаче Елдън твърди, че изображението представлява "похотлива" демонстрация на гениталиите на малолетен, забранена от федералните закони.

Спенсър Елдън е бил на четири месеца, когато е фотографиран. Бащата Рик Елдън получил 200 долара от фотографа Кърк Уедъл, за да заснеме сина му на парти в басейна, но не е знаел за какво ще се използва снимката, казва самият той в интервю пред радиостанцията NPR през 2008-а. Няколко месеца по-късно компанията издател Geffen Records изпраща на едногодишния Спенсър платинен албум и плюшено мече. В иска си Елдън твърдеше още, че от "Нирвана" са поели ангажимент да покрият половите органи на бебето със стикер, но това така и не се случва.

Заради всичко това мъжът настояваше, че "е страдал и продължава да понася доживотни щети", сред които "краен и постоянен емоционален дистрес" и "пречка за неговото нормално развитие и образователен прогрес". Той искаше да получи поне 150 000 долара от всеки от 15-те ответници, сред които са живите членове на групата Дейв Грол и Крист Новоселич, наследниците на починалия Кърт Кобейн и фотографа Кърк Уедъл.

Отношението на Елдън към снимката невинаги е било такова: като тийнейджър и възрастен - в чест на 10-ата, 20-ата и 25-ата годишнина на албума - той се снима във възстановки на емблематичния кадър, макар и с бански. Освен това има татуиран на гърдите си надпис Nevermind.

През 2016-а обаче Спенсър казва в интервю пред сп. "Тайм", че с възрастта е започнал да се смущава от особената популярност, която му е донесла тази снимка. "Трудно е да не се смущаваш, когато чуеш за колко пари става въпрос. Отиваш на бейзболен мач и си казваш: човече, всеки на този стадион е виждал пишката ти като малък. Чувствах се, сякаш съм лишен от основни човешки права."