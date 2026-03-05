Млади таланти рисуват "Музикални пейзажи" в четири града

Сдружение "Музикантини" организира национално турне, озаглавено "Музикални пейзажи", което има за цел да предостави сцена на млади и талантливи български музиканти на възраст между 20 и 26 години. Проектът, стартиращ на 7 март, е финансиран изцяло от Министерството на културата и е ръководен от Евдокия Бобоцова.

Турнето на "нешлифованите диаманти" в областта на музиката и визуалните изкуства ще премине през няколко града - Пловдив, Плевен, Монтана и Габрово. Входът за всички събития е свободен.

"Замисълът на предстоящата поредица от музикални изяви из България е да даде път и да представи млади музикални таланти, лауреати на престижни конкурси, да им осигури професионален сценичен опит и да ги запознае с публиката в различни градове. Намерението ни също така е да демонстрираме вечната симбиоза между музиката и визуалните изкуства", разказа пианистката Фани Куцарова, помощник-ръководител на проекта:

Концертите ще се проведат в художествени галерии и музеи. Стартът е на 6 и 7 март в Етнографския музей в Пловдив. Идния петък и събота - 13 и 14 март, следват концерти в Художествената галерия "Дарение - колекция Светлин Русев" в Плевен. На 27 и 28 март талантливите младежи ще бъдат в Габрово, а на 8 и 9 май - в Монтана.

Сред подбраните за участие в турнето изгряващи дарования са: Борис Петков – един от най-награждаваните млади джаз пианисти от Пловдив; Димитър Цонев – 20-годишен пианист, дебютирал във фестивала „Музикални зографи“ в София; Дуо Dieci corde – Йоана Дакова (цигулка) и Тео Николов (класическа китара); международното дуо Яна Лолова (пиано) и Антони Илиовски (виолончело, Северна Македония); дуо Велислава Манчева (класическа/електрическа китара) и Кристина Цанова (цигулка) с класически репертоар; Христо Йорданов – произведения от Й. С. Бах и романтична музика, и Марио Бобоцов (пиано) – солов рецитал.

По време на всички концерти на живо ще рисува младата художничка Лидия Димитрова, пренасяйки директно върху платното емоцията от сцената. Тя ще изложи и свои платна с акрилни бои. Лидия е създател на анимационни филми и игри, понастоящем учи сценография; занимава се и с графити.

Фани Куцарова изтъкна, че талантливите младежи от "Музикални пейзажи" представят своето изкуство, изпълнявайки и редица други ангажименти като преподавателска, корепетиторска, записана дейност, участия в други формации и т.н.