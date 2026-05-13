Мисирков/Богданов вдигат "Пътуващ паметник" на бягащия към свободата човек

Само на 15 май столичната галерия MONUMENT на ще представи в рамките на един ден новия проект на тандема Мисирков/Богданов – "Пътуващият паметник". Скулптурата е вдъхновена и посветена на хората, които в не толкова далечното минало са жертвали и живота си в търсене на свободата чрез бягство от социалистическа България.

Близо четири десетилетия след падането на Берлинската стена все още почти нищо не се говори за всички хора, които са загубили живота си в опит за бягство от Източния блок през границите на Народна република България. Не се знае точният брой на жертвите — различните източници посочват цифри от 375 души до близо две хиляди българи и граждани на други страни от Източния блок. Днес, дори и след влизането на страната ни в Шенгенското пространство, лицата и имената на жертвите остават анонимни и забравени. Със своята скулптура-мемориал Борис Мисирков и Георги Богданов искат да запазят паметта за тези хора и за неразказаните истории от близкото ни минало.

Със своята "pop-up" изложба на ул. "Съборна" 3 утре aртистичният тандем, който вече има за проекта си частично финансиране от Национален фонд "Култура", стартира дарителска кампания за попълване на бюджета за окончателното реализиране на творбата. В рамките на деня посетителите ще могат да общуват на живо с авторите, да се запознаят с фото- и видео документация по създаването на работата и да закупят оригинални фотографии от проекта (тираж 5+1) или порцеланов макет на бъдещата скулптура (пак в същия тираж).

"По тази тема работим от близо три години. Изложбата "Пътуващият паметник" — 14 черно-бели фотографии от пограничните зони, съпроводени с кратки видео фрагменти от архивни материали и макет на бъдещата скулптура, бе представена в Националния исторически музей, а мобилна версия на работата бе показана в Болцано, Италия. Тази година изложбата се показва в историческите музеи на Русе, Смолян и Каварна, както и в Нов български университет", разказват авторите.

Крайната им цел е да изградят своята скулптура в реален размер — 5,3 на 12,2 на 0,9 метра — в пограничната зона. Композицията, замислена в сътрудничество с арх. Петър Торньов, представлява структура от гол видим бетон, която интерпретира силуета на класически родопски каменен мост, но със съвременни материали и опростени форми. От едната страна "мостът" е стъпил здраво на земята, но постепенно арката му се разпада на отделни елементи, които увисват в празното пространство и така и не достигат до отсрещната страна. Тази изчезваща във въздуха траектория напомня както за трагично завършилите опити да се намери свободата, така и за прекъснатите връзки на България с южните й съседи през времето на социализма.

Мястото за изграждане на композицията е край републиканския път II-86, съвсем близо до граничния пункт Рудозем-Ксанти — като подсещане към всички, пътуващи безметежно през Беломорския проход, че в продължение на десетилетия този естествен коридор между България и Гърция беше изчезнал, а преминаването му можеше да бъде заплатено с цената на живота. Откриването на готовата скулптура е планирано за ноември тази година, след която тя ще бъде официално дарена на община Рудозем.