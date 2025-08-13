Медия без
Любими актьори поемат към ново приключение в Нощта на театрите

13-ото издание на европейската инициатива у нас ще се състои на 15 ноември

Днес, 12:40
Актьорът от Народния театър Мартин Димитров (известен и като Радо Андреев от тв сериала "Братя") е сред избраниците за тематичната фотосесия.
Драгомир Спасов
Европейската инициатива Нощ на театрите ще събере стотици културни събития в рамките на няколко часа за 13-а година у нас. По традиция всяка трета събота от ноември в десетки държави в Европа „властва“ театралното изкуство, а през 2025-а датата на събитието е 15 ноември. Основното послание на българското издание на емблематичния театрален форум е „Нощният живот на театъра“, съобщават организаторите.

За концепцията си те разказват: Романтично се завръщаме към нещо, което беше в основата на Нощта още при нейното създаване: нощното театрално приключение, което за кратко време ни пренася в една вълшебна и вълнуваща реалност, в която преживяваме театралното изкуство“.

Много любими български творци и тази година застават с лицата си като посланици на инициативата – драматургът Александър Секулов, актьорите Владимир Пенев, Юлиан Вергов, Дарин Ангелов, Христо Петков, Константин Еленков, Мартин Димитров, Теодора Духовникова, Весела Бабинова, Луиза Григорова-Макариев, Боряна Братоева, Ивана Крумова, примабалерината Марта Петкова и премиер-солистът Никола Хаджитанев. Всички те ще са гости в традиционното Live студио и участници в емблематичния фотографски проект „Нощни персонажи“.

Освен във вълнуващи черно-бели кадри – дело на фотографа Драгомир Спасов, посланиците ще се включат и в noir видео поредица, по която работят режисьорът Илия Стоянов и операторът Петър Райжеков. Сюжетът на фото- и видео разказите се развива в емблематичен нощен бар – The Scene в сърцето на София. “Идеята за noir се роди почти първосигнално като асоциация с Нощта. В нощния noir героите не са такива, каквито изглеждат. С тази поредица искаме да разкрием техните лица, които остават скрити от света – лицата, които само Нощта може да види“, споделя режисьорът Илия Стоянов. Част от видеата под формата на тийзъри вече се завъртяха в социалните мрежи и онлайн пространството.

Повече от 600 000 е броят на зрителите, които преживяваха театралното изкуство в изминалите 12 издания в България. Нощта на театрите е един от най-мащабните театрални проекти и е част от Календара на културните събития за 2025 г. на Столична община. Реализира се с творческата подкрепа на продуцентска компaния Shoot.

Зад идеята за Нощ на театрите стои Елеонора Роси (театрален режисьор, актриса и преподавател по драматично изкуство в Театралната консерватория в Льо Ман, Франция). Европейската нощ на театъра е международна инициатива, обединяваща театрални компании от цяла Европа. Нощта е иновативна интерпретация на театралното изкуство, насочена към развитие на публиките и пълноценното им участие в културния контекст на всяка от държавите в проекта. Нейната мисия е да демонстрира театралната креативност във всичките й форми, като обединява творческите индустрии, разширява театралната мрежа чрез обмен на идеи и опит и привлича зрители от различни възрасти.

Мартин Димитров на черно-белия кадър за инициативата.
Ивана Крумова - талантлива актриса от Пловдивския театър, е новото попълнение сред персонажите.
Весела Бабинова
Дарин Ангелов
Юлиан Вергов
Весела Бабинова се подготвя да застане пред обектива.
