"Литературен джубокс" декламира стихове в парка на Военна академия

На 2 април от 18:00 ч. в парка на Военната академия "Г. С. Раковски" фондация "Прочети София" ще представи своята нова градска инсталация "Литературен джубокс". Машината e поставена в парка още в края на март, а нейната своеобразна премиера ще бъде поетично-театрална – със специално издание на "Актьори срещу поети" на Театрална работилница "Сфумато".

Вече 11 години "Прочети София" работи активно не само в опит да свърже града и литературата, но и да добави нови възможности за среща с това изкуство, понякога изненадващи и случайни. Първата литературна разходка бе реализирана през 2018 г. в рамките на една от най-запомнящите се инициативи на фондацията – "Скритите букви". Тогава на различни места в града бяха разположени пейки във формата на 14 букви от кирилицата, които не могат да се срещнат, изписани по този начин в нито една от световните азбуки. Към всяка пейка имаше стихотворение от съвременен български поет, създадено специално за проекта. През годините "Скритите букви" доста по света и с тях пътуваше и историята на кирилицата, както и преведени стихотворения на двойно повече български поети. От известно време пейките-букви също се намират в парка на Военната академия.

Именно в този контекст се появява най-новият проект на фондацията, наречен "Литературен джубокс" – звукова инсталация, която позволява да бъдат слушани текстове от общо 20 съвременни български автори. Анна Лазарова, Галина Николова, Георги Господинов, Иван Ланджев, Красимира Джисова, Марин Бодаков, Мария Калинова, Мирела Иванова, Надежда Радулова, Никола Петров, Петър Чухов, Силвия Чолева, Стефан Иванов и Цочо Бояджиев са поетите, чиито стихове ще можем да слушаме свободно при всяка разходка в парка. Техните стихотворения са част от пейките-букви, които пък ще бъдат разположени в близост. Джубоксът включва и произведения от шест авторки на детска литература: Евгения Войнова, Зорница Христова, Мария Донева, Петя Кокудева, Радостина Николова и Цвета Брестничка.

Той ще остане в парка на Военна академия и, заедно с пейките-букви, има амбициите да се превърне в място за четене и слушане на поезия, своеобразна сцена за литературни събития, зона за срещи и вдъхновение. Първото подобно събитие ще бъде именно неговото представяне, в което ще се включат и част от поетите и писателите, както и актьорите Лора Тенчева, Преслав Търпанов, Стефани Андонова. Входът е свободен, а четенето ще бъде запомнящо се, обещават организаторите.

Следващото събитие, свързано с "Литературен джубокс", ни очаква през юни.