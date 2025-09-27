Клаудия Кардинале оставя наследство от 245 милиона евро с грижа за изкуството

Прочутата италианска актриса Клаудия Кардинале, която почина на 87-годишна възраст преди дни, оставя наследство, оценено приблизително на 245 милиона евро, което далеч надхвърля икономическите измерения, а продължава да живее в културни проекти, завещани от звездата от „Гепардът“, „Красив, честен емигрант“, „Либера, любов моя“ и още десетки паметни филми, пишат медиите в Италия.

Състоянието ѝ е резултат не само от богат и успешен живот в светлината на прожекторите в киното, но и от разумни предприемачески решения и остър усет за бизнес. През годините тя трансформира приходите си от седмото изкуство в конкретни значими инвестиции: вилата в Немур, на няколко километра от Париж, е отличен пример за това. Тази резиденция от XVIII век става не само нейно убежище от шума и суетата на големия град. Тук, заедно с децата си Патрик и Клаудия, тя прекарва последните си години, заобиколена от спомени и нови проекти. Днес вилата е много повече от частна резиденция: благодарение и на дъщеря ѝ Клаудия Скуитиери тя е превърната в културен център – с места за организиране на събития, италиански ресторант, бар, екскурзоводско обслужване и дейности на фондация „Клаудия Кардинале“, която се помещава в него. Това е място, което продължава да популяризира изкуството и да предлага възможности на млади творци, запазвайки наследството на актрисата живо. „Вилата в Немур не е просто дом, а място, където споменът се преплита с бъдещето на нашето семейство“, казва Клаудия-младша.

Семейната история на Клаудия Кардинале не е била лесна. Големият ѝ син Патрик е заченат от насилие, но актрисата избира да се изправи срещу предразсъдъците с решителност и да му се посвети изцяло. По-късно връзката ѝ с режисьора Паскуале Скуитиери води до раждането на дъщеря, която днес продължава много от инициативите на майка си. Внуците Лусила и Мило ще получат не само значително финансово, но и богато културно наследство.

Освен че е отлична актриса, Кардинале е известна и със своята находчивост. Тя стартира няколко бизнеса: от римската верига ресторанти „Пиците на мама Клаудия“ до футболния отбор „Ангелите на Тунис“, марка водка, серия парфюми, предназначени за най-младите, модна колекция и дългогодишно сътрудничество с козметичната компания CoverGirl.

Тя винаги е притежавала таланта да се преоткрива и никога не се е спирала само на една роля. Сега е сигурно, че имуществото ѝ ще бъде разделено между Патрик и Клаудия, които винаги са участвали в дейностите на майка си. По-конкретно, Клаудия Скуитиери ще продължи да управлява фондацията, като гарантира, че вилата в Немур ще остане „биещото сърце на всичко, което майка ѝ е изградила“.

Наследството на Клаудия Кардинале надхвърля материалните притежания. Артистичният ѝ принос е неоценим. Ролите ѝ във филми като „Гепардът“, „Имало едно време на Запад“, „Осем и половина“ и други са оставили незаличим отпечатък в киното. Тя прославя името на Италия по целия свят, превръщайки се във вдъхновение за мнозина. Нейното наследство има различни аспекти: недвижими имоти, работни места, развитие на изкуството. Тя оставя след себе си образа на жена, която никога не е позволявала да бъде определяна от един-единствен етикет. Историята на Клаудия Кардинале продължава в проектите на фондацията ѝ, в спомените на тези, които са я обичали, и в таланта на онези, които ще намерят вдъхновение в нейния път, отбелязват медиите на Ботуша.

„Битките, които съм водила през целия си живот, като защитата на правата на жените и околната среда, все още не са приключили и изискват нова енергия, за да бъдат водени напред в днешното общество. Именно от това желание за приемственост се роди фондацията“, заявява приживе Клаудия Кардинале. Една от целите на фондацията ѝ е да кани млади творци в пространствата на Немюр: в резиденцията се създават произведения, които първо биват представяни в областта, а след това пътуват из страната, а в някои случаи дори и извън нейните граници. По този начин проектът, иницииран от голямата актриса много преди смъртта ѝ, допринася за културното развитие на региона. Той носи ползи на местната общност с развитието на бизнеси и възможности за културен обмен.

Фондация „Клаудия Кардинале“ сега се управлява от Клаудия Скутиери и Перен Гамот. Сред целите ѝ е и подкрепата на жените художнички, които все още са подценявани от системата. „Фондацията е създадена от една свободна жена в свят, който не беше такъв. Женската свобода винаги е колективно усилие“, пише в социалните мрежи дъщерята на актрисата.