Художник палеонтолог рисува живота на динозаврите извън киното

Дванадесет авторски картини на палеохудожника и палеонтолог Владимир Николов – докторант в Националния природонаучен музей при БАН, са подредени в изложбата „Юрски свят: динозаврите отвъд киното“. Експозицията ще бъде открита днес от 17.30 часа в сградата на музея на бул. „Цар Освободител“ 1 в столицата.

Авторът е изобразил сцени от далечното праисторическо всекидневие на динозаврите и на други влечуги, техни съвременници, които представят живота от древното минало в цялото му разнообразие и пъстрота. Защото светът на динозаврите е повече от биещи се помежду си зверове, отбелязват домакините на събитието.

Още от средата на XIX век, когато учените осъзнават, че големите кости, откривани в скали с мезозойска възраст (приблизително 251-65 млн. г. пр. Хр.), принадлежат на непозната група изчезнали влечуги, динозаврите пленяват човешкото въображение и стават част от популярната култура. Съществена роля за това има палеоартът – направление в изкуството, което се занимава с научнообоснованото реконструиране на фосилни организми.

В наши дни представите на широката публика за това как са изглеждали динозаврите (и мезозойските им братовчеди) и какво е било поведението им са основани и повлияни до голяма степен на филми като “Джурасик парк” и многобройните му продължения. Доколко обаче образите на холивудските чудовища отговарят на съвременните научни данни?...

Изложбата “Юрски свят: динозаврите отвъд киното” предлага научнообоснован отговор на този въпрос и ще потопи публиката в изгубения свят на мезозойската ера такъв, какъвто го вижда палеонтологията на XXI век, посочват от екипа на експозицията. Тя ще се превърне в интригуващо забавление за децата и техните родители, останали в столицата в разгара на лятото, и ще запали нови млади умове за бъдещи научни открития.

Владимир Николов е палеонтолог и палеоилюстратор, докторант и асистент в Националния природонаучен музей при БАН. Роден е през 1988 г. в Пловдив. През 2012 г. става бакалавър по геология, а през 2015 г. се дипломира като магистър в специалност „Геология и палеонтология“ на Софийския университет. Изследва костните тъкани на фосилни гръбначни животни, открити в България, и участва активно в проучването на динозавърското находище край град Трън. Носител е на докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“ за 2020 г., а работата му в Трънско е подкрепена от The Jurassic Foundation. Автор и илюстратор е на книгата „Песента на титаните: история за динозаври“, която проследява третата експедиция до находището край Трън, проведена през през 2020 г. Николов е илюстрирал детската книга Excavate! Dinosaurs: Paper Toy Palaeontology и е автор на корицата на българското издание на бестселъра „Възход и падение на динозаврите“ на Стийв Брусати. Участник е в международната палеоарт изложба Picturing the Past (2018), а негови творби са отпечатвани в учебници, научнопопулярни книги, енциклопедии и списания.