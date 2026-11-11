Детският писател Дейвид Уолямс е обвинен за сексуални посегателства

Британският комик, актьор и писател Дейвид Уолямс, известен като автор на култовите детски романи "Бабата бандит", "Г-н Смръдльо" и "Най-лошите деца на света" и един от създателите на скеч-сериала "Малката Британия", е поредният обвинен в сексуални посегателства. Разследването срещу 55-годишния мъж е публикувано от в. "Гардиън" и телевизионния канал ITV.

В него Уолямс е обвинен в склоняване на непълнолетни момичета към сексуални отношения, както и в сексуален тормоз на работното място. Някои от предполагаемите жертви са били едва 15-годишни. Писателят отрича обвиненията.

По-рано адвокатите му се опитаха да попречат на публикуването на журналистическото разследване, имайки предвид, че Дейвид Уолямс е правил два опита за самоубийство в миналото. Въпреки това Висшият съд на Англия и Уелс отхвърли този месец искането за запазване на анонимност.

В изявление, публикувано от в. "Гардиън", писателят изрази съжаление, че "не винаги е отчитал по подходящ начин чувствата на другите хора". В същото време той каза, че не е нарушавал закона.

На фона на скандала издателство "Харпър Колинс" по-рано обяви, че повече няма да издава книгите на Уолямс - писател с голям търговски успех. Според в. "Индипендънт" общият тираж на произведенията му по света надхвърля 60 милиона екземпляра. Книгите му са преведени на около 50 езика, в това число и на български. Той е мултимилионер и носител на Ордена на Британската империя.

Освен това, в продължение на десетилетие - от 2012 до 2022 г., Дейвид Уолямс беше член на журито в телевизионното шоу "Великобритания търси талант".