Бразилска актриса проговаря на български от сцената във Велико Търново

Бразилската актриса Крис Мигел ще изиграе на български език своя авторски спектакъл "Може да летим и без криле" на 16 август, събота, във Велико Търново в рамките на седмото издание на Международния театрален фестивал "Лято, кукли и приятели", организиран от куклен театър "Весел" на актьора Веселин Василев. Спектакълът ще бъде представен на сцена "Арт лято" до художествената галерия "Борис Денев". Постановката е дело на Крис Мигел, а сценографията – на Паула Галасо и Анхело Мигел.

Крис Мигел е майсторка на кукли, актриса, певица, танцьорка, полиинструменталист, авторка и разказвачка на истории. От 1997 г. е член на музикалната етно група Mawaca, която изследва и изпълнява музика на различни етнически групи. Основателка е на трупата Ópera na Mala, автор и водеща е на програмите "Сандък с истории" (Baú de Historias) и "Малка зелена тетрадка" (Caderninho Verde) по бразилските телевизионни канали TV Ratimbum и TV Cultura. Крис е участвала в множество международни фестивали в Австрия, Италия, Швейцария, Хърватия, Босна, Сърбия, Турция, Китай, Боливия, Аржентина, Португалия, България, Унгария, Гърция, Черна гора, Русия и Украйна. Заедно с Данило Томич създава културното пространство Casa Passarinho в Сао Пауло, където се провеждат курсове по куклено изкуство и музика, играят се театрални представления, има и мини-музей на куклите. В момента Крис Мигел има в репертоара си 13 разказвачески, куклени и музикални представления, които изпълнява в Бразилия и чужбина – в театри, библиотеки, училища и звена на SESC (бразилска частна организация с нестопанска цел, която работи в областите на образованието, здравеопазването, свободното време, културата и е водеща институция в страната във финансирането на изкуствата).

В рамките на фестивала великотърновци и гостите на града ще имат възможност да разгледат и временната изложба "Доньо Донев и неговите веселяци", посветена на именития художник-аниматор, която също е част от програмата. Експозицията, включваща около 70 творби на автора, е разположена в сградата на Художествената галерия и ще остане там до 17 август включително. Дъщерята на аниматора – Живка Донева, е предоставила за експозицията плаки от популярни филми и рисунки на Доньо Донев. В съпътстващата програма има още една изложба – за 80-годишнината на известната сценографка Стефка Кювлиева с нейни кукли, ескизи и проекти за спектакли.

Международният театрален фестивал "Лято, кукли и приятели", обхващащ петъците и съботите през юни, юли и август, ще продължи до 30 август, когато ще бъде обявен носителят на Наградата на публиката. Форумът, представящ тази година 25 събития на водещи държавни куклени театри у нас – от Пловдив, Сливен, Бургас, Русе и Видин, както и чуждестранни артисти и компании от Белгия, Чехия и Бразилия, се провежда с финансовата подкрепа на Община Велико Търново и Министерството на културата, в партньорство с художествена галерия "Борис Денев". Той е част от Календара на културните събития на Община Велико Търново.

Театър "Весел" е създаден през 1998 г. във Велико Търново, а основните кукловоди в него са актьорите Веселин Василев и Елка Баланова. Многобройни са спектаклите за деца и възрастни, играни от трупата на различни фестивални сцени на три континента.