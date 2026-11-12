Били Айдъл идва за първи концерт в София

"Бунтовният крясък" на Били Айдъл ще прозвучи за първи път в София на 4 юли 2027 г. Той ще се изяви в програмата на Release Sofia Festival.

След близо пет десетилетия кариера, белязана от десетки хитове, Айдъл ще излезе на сцената на Sofia Live Park. Фестивалната локация се намира в парка на летище "Васил Левски" и ще бъде домакин на поредица концерти идното лято, обединени под наименованието Release Sofia.

Били Айдъл е гастролирал веднъж у нас - през 2006 година, но в Каварна.

Между 1977 и 1981 г. харизматичният фронтмен на Generation X издава три албума с групата, които оставят следа в първата вълна на британския пънк. През 1982 г. започва самостоятелната си кариера, рамо до рамо с кит+ариста Стив Стивънс. Заедно двамата изграждат характерен звук, който съчетава суровата енергия на пънка с необузданата сила на рокендрола. Резултатът е поредица от песни, превърнали се в емблематични за цяла епоха, сред които Dancing With Myself, White Wedding, Rebel Yell, Eyes Without A Face, Flesh For Fantasy, Hot in the City и Cradle of Love.

Billy Idol - Rebel Yell Official music video for "Rebel Yell" performed by Billy Idol. Remastered in HD!Celebrate the 40th Anniversary of ‘Rebel Yell’ with an expanded edition on 2x... Billy Idol - Rebel Yell Official music video for "Rebel Yell" performed by Billy Idol. Remastered in HD!Celebrate the 40th Anniversary of ‘Rebel Yell’ with an expanded edition on 2x...

Айдъл оставя собствения си почерк и върху редица кавърверсии, най-известните от които са Mony Mony и To Be a Lover. Неговият отличителен външен вид и експлозивно сценично присъствие, съчетани с възхода на MTV по същото време, го правят една от големите звезди на 80-те години.

През 2025 г. Били Айдъл се завръща със студийния албум Dream Into It, който излиза след 11-годишна пауза и е посрещнат радушно от феновете и от музикалните критици. През 2026 г. излиза и документалният филм Billy Idol Should Be Dead, който проследява живота и изпълнената с обрати кариера на артиста.

На 14 ноември 70-годишният музикант ще бъде приет в Rock & Roll Hall of Fame заедно със своя съратник Стив Стивънс, а девет месеца по-късно българската публика ще има възможност да види Били Айдъл на живо за пръв път.

Организаторите на новия музикален фестивал вече обявиха още една банда, която ще посети София за пръв път следващото лято - The Neighbourhood. Тяхната изява в парка на летището ще бъде на 23 юни.