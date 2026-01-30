Арестуваха заподозрян за откраднати 600 артефакта и от Бристолския музей

Мъж на 41 години е арестуван по подозрение в търговия с крадени предмети, след като от архива на Бристолския музей във Великобритания миналата есен бяха откраднати над 600 артефакта, предаде Би Би Си.

Полицията на Ейвън и Съмърсет започна мащабно издирване след кражбата на скъпоценни предмети на 25 септември. В четвъртък разследващите обявиха, че са извършили първия си арест във връзка с инцидента, при който са били откраднати военни сувенири, бижута, резбовани фигурки от слонова кост, бронз и сребро. Полицията все още издирва други четирима заподозрени и е публикувала записи от видеонаблюдението.

Смята се, че бандата е влязла в имота между 01:00 и 02:00 ч. местно време. Откраднатите предмети са от колекцията на бившия Музей на Британската империя и Британската общност, която е дарена на музея в Бристол след ликвидацията му през 2013 г. Полицията заяви, че откраднатите артефакти имат "значителна културна стойност". След инцидента Общинският съвет на Бристол публикува изображения на слон, издълбан от слонова кост, статуя на Буда от слонова кост, корабен фенер и други липсващи предмети.

Говорителка на полицията, цитирана от Би Би Си, посочи: "Продължаваме да призоваваме обществеността за помощ за идентифициране на четиримата мъже на снимката и публикувахме два кратки видеоклипа на хората, с които искаме да говорим."

Кражбите на артефакти от големи музеи напоследък придобиха епидемичен характер, което повдига въпроси за мащабите на черния пазар на исторически предмети, за който е предназначено откраднатото.

На 19 октомври в Лувъра във Франция се случи "кражбата на века": група крадци с автовишка откраднаха за 7 минути в работното време на музея съкровища на стойност 88 милиона евро. Въпреки че крадците бяха задържани, историческите скъпоценности не са намерени.

Няколко дни по-рано, на 15 октомври, бе съобщено за обир на над 1000 артефакта от Калифорнийския музей в Окланд, САЩ.

През 2023 г. пък се оказа, че над 1500 предмета от богатата колекция на Британския музей са изчезнали със съдействието на негови служители - най-вече куратора Питър Хигс, работил в продължение на 30 години в отдела за Древна Гърция и Рим. Впоследствие бяха намерени по-малко от половината от откраднатите артефакти.