Waymo преустанови предлагането на превози с безпилотни таксита по магистрали, след като Калифорния забрани движението на тези превозни средства по своите щатски магистрали заради пътни инциденти наскоро.

Компанията позволяваше поручки на нейните роботизирани таксита за пътувания по магистрали в района на залива на Сан Франциско, Лос Анджелис, Финикс (Аризона), Маями (Флорида) и Остин (Тексас). Базираната в Калифорния фирма предлага също така превози по градски улици и в много други райони, включително Лас Вегас, Далас и Денвър.

Говорител на Waymo заяви, че компанията е „временно ограничила търговските превози по магистрали на всички пазари, където предлага тази услуга“, като същевременно „продължава изпитанията по магистрали с обучени специалисти зад волана“. Според него, ограничението е влязло в сила миналата сряда, но не беше уточнено колко дълго ще продължи.

Мярката беше предприета, след като Департаментът за моторни превозни средства (DMV) на Калифорния забрани на роботизираните таксита на компанията да се движат по магистралите на щата. Забраната е наложена след два инцидента, единият от които включва навлизането на три безпилотни коли на Waymo в зона за строителни дейности, заяви в изявление говорителят на DMV Джонатан Гроувман.

Инцидентът в строителната зона е от 5 ноември, а вторият случай – включващ превозни средства на Калифорнийската пътна полиция – се е случил на следващия ден на магистрала в Сан Франциско, поясни Гроувман.

Миналата седмица в социалните мрежи се разпространи видеозапис от инцидента на 6 ноември. На кадрите се вижда как автомобил на Waymo се опитва да заобиколи превозни средства на Калифорнийската пътна полиция, които извършват контролирано спиране на движението.

Video shows a Waymo in San Francisco on I-280 speeding past traffic as the California Highway Patrol performs a traffic break. The Waymo is seen trying to go around the CHP patrol cars, even at one point turning its blinker on. For more information, https://t.co/PuIThxj4vj pic.twitter.com/n8jy5iE2iU — ABC7 News (@abc7newsbayarea) 11 ноември 2026 г.

„Департаментът установи, че движението на безпилотните автомобили на Waymo по магистрали представлява непосредствена заплаха за обществената безопасност поради многократното навлизане на превозните средства в активни зони за строителни дейности, където има работници, строителна техника и оборудване“, заяви Гроувман.

Той добави, че „подобни инциденти“ е имало и по-рано, на 18 май.