"Ред Бул" е готов с хиперкола, по-бърза от Формула 1

Преди близо две години Red Bull представи RB17 - хиперколата, която е способна да генерира почти два пъти по-голяма притискателна сила от собственото си тегло. Днес вече сме съвсем близо до пускането ѝ в продажба.

Проектиран от Адриан Нюи - човекът който стои зад победите на "Уилямс" и "Макларън" във Формула 1, RB17 се смята за по-бърз автомобил от всеки съществуващ болид в F1. Окончателното сглобяване на хиперколата вече е в ход в базата в Милтън Кийнс (Вбр). След това ще има тестове на писта преди официалното пускане на пазара, планирано за пролетта на 2027 г. А доставките до клиентите ще продължат само до края на 2028 г.

Ще бъдат произведени само 50 бройки от RB17 и всяка една вече е разпределена – въпреки цената от около $6,7 млн.

И има основателна причина за това. RB17 не е просто поредната хиперкола. Тя по-скоро е замислен като истински пистов автомобил, проектиран да осигури възможно най-близкото изживяване до шофирането на истински болид от Формула 1, дори звукът от двигателя е подобен. Хипотетичното му време за обиколка на белгийската писта "Спа-Франкоршан" е около 1:38 мин. - около секунда по-бързо от съвременен болид от Формула 1.

Това представяне се осигурява от 4,5-литров V10 двигател с мощност 1200 к.с., разработен от Cosworth, съчетан с електродвигател (с 200 к.с.) и със скоростна кутия Xtrac. Цялата тази огромна мощност е събрана в автомобил със собствено тегло от едва 900 кг.

Резултатът е време за развиване на скорост от 0 до 100 км/ч под 3 секунди и максимална скорост от 350 км/ч.

Излизали са и други хиперколи с подобни цени и подобна изумителна мощност – Aston Martin Valkyrie AMR Pro или Pagani Huayra R, например. Но нито един от тези автомобили не бе предназначен да се конкурира с болид от F1. А RB17, поне на хартия, е проектиран да прави точно това – и потенциално дори да го победи по време на обиколка.

Говори се, че британската Lanzante - един от най-известните модификатори на автомобили, разработва комплект за преобразуване на стойност $600 000, който би направил RB17 легален за нормални пътища, макар да е трудно да си представи човек, че много собственици биха избрали да карат го по магистрала или на излет.

Визуално RB17 се е променил много малко от първоначалното си представяне през 2024-а. Дълбоките странични канали насочват въздушния поток към задната част, докато компактна предна аеродинамична секция управлява въздушния поток през каросерията. Има и масивен дифузьор и високо монтирано задно крило, интегрирано в задната рама.

Изпускателната система е разположена в централен гръбнак, минаващ надолу по капака на двигателя, като газовете се насочват под крилото, за да се увеличи аеродинамичното натоварване. Според техническия директор на RB17 Роб Грей, адаптивната система за окачване на автомобила осигурява „приятна стабилна платформа“ и контролирана височина на возене, като същевременно генерира до 1700 кг притискателна сила (да напомним - при собствено тегло от 900 кг).

Интериорът е също толкова изискан. Кабината е компактна, вдъхновена от състезанията, включваща „копчета и джойстици, а не екрани“, както обяснява Грей. Двуместната конфигурация позиционира пътника до, но все пак малко зад водача, което помага на кабината да се усеща по-просторна, отколкото предполагат размерите ѝ.

Качването в RB17 също е нетрадиционно. Вместо врати тип „крило на чайка“ или „пеперуда“, колата използва врати с предни панти, които се люлеят напред, позволявайки на пътниците да седят на седалката и ефективно да „паднат в колата“.

RB17 се усеща по-малко като кола и по-скоро като Адриан Нюи, комуто най-накрая е позволено да си развихри въображението. Тяк няма правила на ФИА, няма политика за баланс на производителността, няма ограничения за разходите – просто един от най-великите дизайнери във Формула 1 е получил картбланш, а Red Bull е решил да осъществи идеята.