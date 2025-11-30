Как шофьорите сами убиват дизеловите си автомобили

Съвременните дизелови двигатели може да бъдат много деликатни, ако шофьорът ги третира без никакво внимание. Няколко лоши навика са достатъчни, за да доведат бързо до запушване на DPF, до счупена турбина, до запушване на инжекторите или до повреда на помпата за няколко хиляди евро. Още по-лошо, повечето от тези грешки всъщност се правят от мнозинството шофьори. За щастие, те може лесно да бъдат избегнати и да се спести скъп преглед при механик.



Редовната смяна на маслото е много важна

Дизеловите двигатели работят с висока степен на сгъстяване, генерират много сажди и създават повече въглеродни отлагания от бензина. Маслото старее по-бързо и събира примеси. А старото масло губи смазващата си способност, сгъстява се, образува утайка и отлагания в каналите. Тогава не само смазва втулките по-зле, но и се натрупва в турбината, увеличавайки риска от задържане.

Самият избор на масло също е проблем. Дизеловите мотори изискват специфични смазки, с добавки за защита срещу сажди, за да не се запушва филтърът за дизелови частици. За "здравето" на дизела си струва да ограничите късите километри и редовно да пътувате по по-дълъг маршрут, поне веднъж седмично. Тогава ще дадем шанс на събраните сажди да изгорят.



Внимавайте с охладителната система

Охладителната система също е подложена на огромни натоварвания. Тя трябва да разсейва топлината от двигателя, който често работи при голямо натоварване, както и да охлажда допълнителни компоненти. Ако охладителната течност е стара, в системата се появяват отлагания и радиаторът частично "залепва".

Стари, напукани маркучи или малки течове в охладителната система може да не дават ясни симптоми за дълго време. Докато колата внезапно не започне да влиза в аварийно състояние и прегрятите елементи откажат да съдействат. Редовното допълване на течността не е достатъчно - от време на време си струва да се изплаква системата, да се провери състоянието на тръбите и да се уверите, че всичко работи при правилното налягане.



Лошото гориво е враг на съвременните дизели

Този тип двигатели не обича мръсотията. Вода и замърсители може да се появят в горивото, което стои дълго време в резервоара. Когато зареждаме на произволни станции, рискуваме дизел със смес от вода или със седимент от дъното на танкера да попадне в резервоара. В гориво, което е било в контакт с вода, микроорганизмите също са нетърпеливи да се развиват. Всичко това в крайна сметка попада във филтъра, а ако се пренебрегне - в деликатните инжектори и високонапорната помпа.

Освен това много дизелови шофьори карат на резерва на горивото. А най-лошият седимент винаги е на дъното на резервоара. Когато нивото на горивото е ниско, най-често се засмуква. Твърде ниско ниво може също да доведе до засмукване на въздух от високонапорна помпа, което води до прекъсване на двигателя и необходимостта от обезвъздушаване на системата.



Как да се грижите за EGR клапана и DPF филтъра?

Съвременният дизел не съществува без система за рециркулация на изгорелите газове (EGR) и дизелов филтър за частици (DPF). Те се грижат да не излизат твърде много вредни вещества от изпускателната тръба. Проблемът е, че са много чувствителни към стила на шофиране. DPF трябва от време на време да достигне правилната температура и да изгаря саждите. Ако колата се кара почти изцяло в града, на къси разстояния, процесът на регенерация се прекъсва постоянно, докато филтърът не се запуши.

EGR, от друга страна, работи при трудни условия през цялото време – позволява на изгорелите газове, пълни със сажди и седименти, да преминават през тях. Ако в входа се натрупват все повече въглеродни отлагания, клапанът може да спре да се затваря или отваря, а всмукателният колектор може да "прерасне". Симптомите включват нестабилна работа, пушене, спадове на мощността.



Как да стартирате дизелов автомобил?

След стартиране двигателят се нуждае от малко време, за да стигне маслото до нужното си място и компонентите да достигнат работна температура. Въпреки това, много шофьори потеглят веднага динамично, докато маслото все още е гъсто. Това поставя голямо напрежение върху турбокомпресора.

В другия край на спектъра двигателят заглъхва веднага след бързо каране. Турбото работи при огромна температура и със замайваща скорост до 200 000 оборота в минута. Ако веднага прекъснем подаването на масло, компоненти като лагерите ще загубят смазка. След един такъв случай нищо подобно не се случва, но редовната работа по този начин завършва с повреда на турбокомпресора.