Hennessey представи хиперкола за $3 млн.

Hennessey представи своя нов бляскав хипер автомобил Venom F5 Revolution LF, който кара другите коли от този тип да изглеждат сдържани. Той е не само чудовищно мощен, но и изключително ексклузивен, защото е лимитиран само до един екземпляр.

Колата бе показана съвсем наскоро на Monterey Car Week, където базираният в Тексас производител на спортни автомобили даде старт на свое ново подразделение, наречено Maverick. То ще се завимава само с производството на уникални персонализирани версии на вече известната серия Venom F5 на марката.

Revolution LF се задвижва от 6.6-литров V8 двигател с два турбокомпресора на Hennessey, който осигурява невероятната мощност от 2031 к.с. Това е почти двойно повече от рекордните 1025 к.с. на Dodge Demon 170.

И тук трябва са се има предвид, че не става въпрос за електромобили. В ерата на електрическите хиперколи с мощности от 3000 к.с. и с технологиите за автономно управление, Venom F5 LF е красиво напомняне, че старата механична идеология все още може да съществува.

Защото да постижнеш подобна мощност с двигател с вътрешно горене е голямо постижение. Тези 2031 к.с. са същите като на серийния автоматик Venom F5 Evolution, но в този уникален екземпляр тя се постига чрез 6-степенна ръчна скоростна кутия. Което изисква правилно превключване на скоростите – истински автомобил за ентусиасти.

Купето е изцяло карбонов монокок, наречен XCell_2, проектиран с повишена твърдост, по-добра ергономичност на седалките и достатъчно място за трети педал (машинно обработен алуминиев) и за скоростен лост с H-образна структура от фрезован алуминий.

Външният вид на Revolution LF е базиран на серията Stealth, включващ тониран карбон в цвят Cocoa Brown, преминаващ от носа до задната част. Колата има с масивно 290-милиметрово задно крило, преоформени равнини на пикиране и ревизирана задна платформа – всичко това би трябвало да помогне за стабилността при по-високи скорости. Всяка аеродинамична повърхност е преработена, включително по-голям преден сплитер и нови жалузи на калниците, като и двете са част от аеродинамичния пакет Evolution, включващ и нови настройки на окачването и подобрения в комфорта.

Стилът от старата школа се пренася и в интериора. Превключвателите са изработени с часовникарска прецизност - улавят дневната светлина и светят меко през нощта. Те са точно до лоста на ръчната спирачка. Но сърцето на кабината си остава скоростният лост.

Поръчката за LF е на Луис Флори, американски предприемач и колекционер, който е поискал индивидуално персонализиране на всеки компонент.

„Исках нещо, което да ми говори по всякакъв възможен начин - обяснява той. - Колата трябваше да бъде красива, да бъде екстремна, но преди всичко - да бъде само моя.“

LF е пример за това, което новото подразделение Maverick на Hennessey е проектирано да произвежда. Тази ултра лимитирана програма позволява на избрана група клиенти да си сътрудничат директно с инженерите и дизайнерите, за да разработят свои собствени фантазии за Venom F5, вариращи от безумни цветови схеми до изцяло нови механични компоненти.

„Когато нашите клиенти имат мечта, ние работим, за да я сбъднем – надминаването на очакванията им за нас е като почетен знак - обясни Джон Хенеси, основател и главен изпълнителен директор на компанията. - Новото ни подразделение Maverick дава възможност на клиентите да изведат нашия американски хиперавтомобил в съвсем ново измерение. Виждам го като върховния израз на американската мечта.“

LF струва $3 млн., което е повече от цената на купето Revolution ($ 2,7 мл.) и почти колкото Roadster ($2.95 млн.). Тази цена го поставя категорично на върха на ексклузивността при хиперавтомобилите.