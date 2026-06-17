От шумни съседи до лоши ремонти: ЧСИ искат да издават документи за пред съда

Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) представи пакет от законодателни предложения, реализирането на които би трябвало да доведе до намаляване на делата и разноските и по-добра защита на гражданите и бизнеса. Според камарата това са работещи европейски практики, при които проблемите се решават на по-ранен етап - преди да се стигне до съдебни дела и принудително изпълнение.

"България е единствената страна в Европа в момента, която не предлага механизъм за доброволно изпълнение за малки задължения (5, 10, 15 евро). Всички те задължително минават през съд и държавна принуда. Много граждани и бизнеси дори не знаят за тези дългове и научават за тях едва когато заплатите, пенсиите или банковите им сметки бъдат блокирани", обясни Георги Дичев - председател на КЧСИ.

Омбудсманът Велислава Делчева посочи, че малките вземания и съдебното им събиране са сред водещите теми в жалбите до нея. Според нея въвеждането на такъв механизъм е не само навременно, но и необходимо, и трябва да се работи за бързото му прилагане. Тя призова процедурата да бъде задължителна за комуналните вземания.

"Следила съм повечето законодателни предложения, които касаят дейността на съда, и са много малко тези от тях, които са намирали такава подкрепа, каквато има въвеждането на доброволното изпълнение. Поради това за нас е безкрайно неясно защо то продължава да не се приема", коментира и съдия Албена Ботева от Софийския градски съд.

Ето какво предлага КСЧИ:

1. Доброволно изпълнение - механизъм за доброволно уреждане на задължения, който спестява значителни разходи и стрес за длъжниците, подпомага кредиторите и намалява натоварването на съдебната система. Сега при задължение от 100 лв. длъжникът би платил между 600 и 800 лв., а при доброволно събиране не повече от 150-170 лв., а ако всички разноски са за сметка на кредитора, колкото е самото задължение - 100 лв. Доброволното изпълнение работи във Франция, Белгия, Нидерландия, Испания, Литва, Румъния, Сърбия, Черна гора.

2. Документиране на фактически обстоятелства с доказателствена стойност пред контролните органи и съда. Това би помогнало при потребителски спорове, некачествено строителство, проблеми с услуги, съседи, търговци и други ситуации. Документираните от ЧСИ факти се ползват от съда.

Процедурата може да се ползва при спорове за некачествено строителство, вдигане на шум през нощта от заведения или съседи, констатиране на отказ на свиждане на родител с дете, състояние на имоти при предаването има между наемател и наемодател, състояние на коли при предаването им между купувач и продавач, измерване на ниско или високо подавано електрическо напрежение, при наводнения и други щети между съседи, получаване на партиди стоки между фирми и констатиране на тяхното състояние, запис на авторски произведения преди тяхното патентоване, запис данни и обстоятелства в електронното пространство и т.н. Такава практика има във Франция, Белгия, Гърция, Балтийските държави, Нидерландия, Унгария, Румъния.

3. Доброволна продажба чрез търг - възможност граждани и фирми да реализират имущество по-бързо и по-ефективно, без тежки процедури. От една страна, продавачът ще постигне максимално висока цена за собствения си имот. От друга ще се "осветли" пазарът на недвижими имоти, обясняват от КЧСИ. И допълват, че продажбата ще се облага на действителната максимална цена, постигната при наддаването, което ще доведе до повече данъчни постъпления в бюджета - ще се внася по-висок данък за придобиване на имущество в общинските бюджети.

4. По-лесен достъп до информация за наследено имущество - с цел намаляване на административните пречки пред наследниците;

5. Електронизация на изпълнителния процес - дистанционен достъп до дела и възможност за извършване на действия онлайн при повече прозрачност и контрол.

Предложените законодателни промени са представени официално на Министерството на правосъдието. "Тези реформи ще доведат до значително намаляване на разходите и до по-добра защита на гражданите и бизнеса", каза Дичев. Възможностите на съдебните изпълнители не се използват пълноценно не само в полза на гражданите, бизнеса и съда, но и за повишаване на приходите в бюджета, смята той.