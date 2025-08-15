Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Родителите на младежа, прегазил хора в Слънчев бряг, работят в МВР

Шофьорът от катастрофата с АТВ е с книжка от три месеца

15 Авг. 2025Обновена

И двамата родители на 18-годишният шофьор на АТВ, предизвикал тежкия инцидент вчера в Слънчев бряг, са служители на МВР и работят в РУ-Несебър. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата по случая. 

В него изрично се отбелязва, че след нарочна заповед на директора на ОД на МВР-Бургас е започнала вътрешна проверка, обект на която ще бъдат действията на полицейските служители, работели по случая, тъй като след установяване на самоличността на Н.Б. е станало ясно, че родителите му са служители на РУ- Несебър

Районна прокуратура-Бургас е задържала за срок до 72 часа младежът, който е обвинен в причиняване по непредпазливост  на средни телесни повреди на 5 пешеходци, настъпили като резултат от пътнотранспортно произшествие

Случаят е квалифициран като особено тежък. Престъпното деяние е осъщественото на 14.08.2025 година на алея до хотел „Мелия“ в к.к. Слънчев бряг, посочва държавното обвнинени. Подробности от разследването по случая предоставиха пред медиите днес районният прокурор на Бургас Мария Маркова и комисар Марин Димитров – директор на „Охранителна полиция и КАТ“ при ОД на МВР-Бургас.

Събраните към настоящия момент доказателства сочат, че е налице обосновано предположение, за това, че обвиняемият, управлявайки електро-моторно пътно превозно средство, е нарушил правилата за движение по пътищата, в резултат от което е напуснал пътното платно и е предизвикал ПТП с движещите се пеша пострадали лица. По досъдебното производство са назначени автотехническа експертиза, която да установи механизма на извършване на деянието, скоростта на превозното средство, както и дали то е изправно, съобщи прокурор Маркова. Назначени са и съдебномедицински експертизи, които да квалифицират вида на нараняванията на пострадалите. Обект на експертно изследване ще бъдат и записите на случилото се, приобщени към досъдебното производство.

Комисар Димитров посочи, че обвиняемият е правоспособен водач и притежава свидетелство за правоуправление на МПС, издадено от месец май 2025 година. Транспортното средство, с което е допуснато пътнотранспортното произшествие, е надлежно регистрирано и с преминат годишен технически преглед. По досъдебното производство ще бъде проверено по какъв ред превозното средство е отдадено за ползване от търговското дружество на обвиняемото лице и дали е налична необходимата документация за това.

Предстои Районна прокуратура-Бургас да внесе в Районен съд-Несебър искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

В същото време стана ясно, че младежът има книжка от 3 месеца.

Разбра се и, че двама от пострадалите продължава да са в много тежко състояние и с опасност за живота - 35-годишна жена и 4-годишното й момченце. Те са настанени в реанимацията на УМБАЛ Бургас. Другите пострадали са двете племеннички на жената - на 6 и 12 години. Бащата се е отървал с леки наранявания. След сблъсъка наетото превозно средство блъска и 49-годишен служител от хотел "Мелия", като спира във фасадата на зданието.

Снаха ми и племенникът ми са с черепно-мозъчна травма и смачкан гръден кош. Още са в медикаментозна кома. От болницата ни казаха, че могат да ни дадат повече информация около 17 ч. днес. Голямото ми дете - на 12 години, е с комоцио и множество охлузвания. Малката е със счупено стъпало”, каза Юлиян Здравков, баща на две от децата.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Слънчев бряг, АТВ, инцидент

Още новини по темата

Младеж с АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг и рани 6 души
14 Авг. 2025

Бранейки годеника, сервитьорка в "Слънчев бряг" намушка трима колеги
13 Юни 2025

22-годишен мъж почина след падане от тротинетка в София
07 Юни 2025

Нападателят на метеоролозите от Мургаш избягал от психиатрията
06 Апр. 2025

Пребилият метеоролозите от връх Мургаш е пратен в психиатрия
18 Март 2025

Пуснаха под домашен арест пребилия метереолозите от Мургаш
11 Март 2025

ВВС на Южна Корея бомбардираха по погрешка свой град

06 Март 2025

Жена загина след тежък инцидент с моторна шейна край Банско
24 Февр. 2025

Военен самолет претърпя инцидент при кацане на летище София

11 Февр. 2025

„Слънчев бряг” търси още 50 000 работници
09 Февр. 2025

Ограбиха почивната станция на Министерски съвет в Слънчев бряг
17 Яну. 2025

Има ранен при полицейска стрелба и гонка с мигранти в София
20 Ноем. 2024

Арестуваха моториста, блъснал баба и внуче в София

20 Ноем. 2024

Български ученик е загинал в Португалия
10 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар