Рая Назарян става шеф на парламента за 10 месеца

Рая Назарян става председател на Народното събрание - това обявиха от ГЕРБ-СДС на страницата си във Фейсбук. На срещата днес е било договорено ротацията на поста да бъде на всеки 10 месеца, добавиха от ГЕРБ-СДС. Повече подробности от договореното ще станат ясни днес.

"Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на НС. Утре това ще бъде разписано като анекс към Споразумението за съвместно управление", заяви по-рано днес Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС след края на заседанието на Тристранния съвет на партиите в управляващата коалиция и "ДПС - Ново начало".

От "ДПС - Ново начало" посочиха, че няма да имат нито ротационен председател, нито заместник-председатели в Народното събрание.

"Ние участваме само в обсъждане на политики, тези политики са важни за хората и за нашата политическа линия и затова участваме в този съвет, когато се обсъждат политики", поясни Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало".