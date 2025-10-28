Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Рая Назарян става шеф на парламента за 10 месеца

28 Окт. 2025

Рая Назарян става председател на Народното събрание - това обявиха от ГЕРБ-СДС на страницата си във Фейсбук. На срещата днес е било договорено ротацията на поста да бъде на всеки 10 месеца, добавиха от ГЕРБ-СДС. Повече подробности от договореното ще станат ясни днес.

"Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на НС. Утре това ще бъде разписано като анекс към Споразумението за съвместно управление", заяви по-рано днес Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС след края на заседанието на Тристранния съвет на партиите в управляващата коалиция и "ДПС - Ново начало".

От "ДПС - Ново начало" посочиха, че няма да имат нито ротационен председател, нито заместник-председатели в Народното събрание.

"Ние участваме само в обсъждане на политики, тези политики са важни за хората и за нашата политическа линия и затова участваме в този съвет, когато се обсъждат политики", поясни Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Рая Назарян

Още новини по темата

БСП се съгласи за смяна на Киселова
26 Окт. 2025

След Борисов и Рая Назарян се възмути от прокуратурата
15 Дек. 2024

ГЕРБ упорито държи на Рая Назарян за председател на НС
19 Ноем. 2024

ДПС-Доган обвини шефа на парламента в произвол
11 Окт. 2024

К. Петков призна за инициативата за смяната на Рая Назарян
07 Авг. 2024

От Антим I през Цецка до Рая - една всенародна (д)еволюция
25 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте