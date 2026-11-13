Парламентът забрани развъждането на животни за ценни кожи

В рядко срещано пълно единодушие депутатите забраниха отглеждането на животни за ценни кожи. За нарушаване на забраната се предвижда глоба от до 10 хил. евро.

Забраната гарантира, че в България няма да се отглеждат и убиват норки или чинчили, лисици, енотовидни кучета и други животни само заради кожите им. Законопроектът е изготвен с помощта на сдружение "Кажи", откъдето припомнят, че България е и сред страните, които подкрепят европейската гражданска инициатива "Европа без кожи". Нейната цел е забрана на фермите за кожи и на вноса на продукти от тях в целия Европейски съюз.

През 2022 г. доброволците от организация "Невидими животни" показа в репортаж по Би Ти Ви ужаса зад стените на ферма за норки край Старозагорско. Животните са били затваряни в тесни телени клетки, пълни с мръсотия, без възможност да се движат, а умъртвяването им ставало с обгазяване с въглероден диоксид, което се смята за хуманен начин на евтаназия. Хората, които живеели около фермата, трябвало да търпят ужасната миризма, която се разнасяла наоколо, а домашните животни ставали жертва на избягалите от затвора дребни хищници. През 2025 г. Върховният административен съд окончателно потвърди забраната за отглеждане на американска норка в България. Заповедта е издадена от Министерство на околната среда и водите в края на май 2022 г., но се обжалваше от собствениците на единствената ферма в България. Тя се притежава от "Фармпро", в която съдружници са Иван Ангелов, синът му Ангел Ангелов и роднини, които са по-известни с пилешките си продукти "Градус". В крайна сметка фермата беше закрита.

"Днес можем да кажем не просто, че единствената ферма за ценни кожи у нас е затворила врати, но и че такава безпрецедентно жестока практика вече никога няма да има място в България, благодарение на току-що приетото законово изменение. Това е поредно доказателство, че промяната е възможна и че усилията на гражданското общество имат значение", казват от "Невидими животни". От сдружението обаче изтъкват, че от 2025 г. няма ферми за кожи в България и е лесно да се забрани нещо, което го няма. "Истинският тест за депутатите ще бъде забраната на клетките за телета", казват от организацията.

В Европа

Отглеждането на норки в Дания ще бъде прекратено до август 2029 г., след като правителството реши да се откаже от плановете си да поиска изключение от общоевропейската забрана на тази дейност, пише Би Би Си. Дания е най-големият производител на кожи от норки в света, но секторът отбеляза спад вследствие на въведените по света забрани за отглеждане на животни за ценни кожи, свиването на търговията с кожи, както и поради предишно разпространение на ковид щам сред популацията от норки в страната. Забраната влиза в сила на 7 август следващата година, като е предвиден и двугодишен преходен период за постепенно преустановяване на дейността.