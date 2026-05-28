Паркът "Заимов" се преименува на "Оборище"

Паркът "Заимов", кръстен на ген. Владимир Заимов, ще се казва отново "Оборище", решиха днес общинските съветници в София след ожесточени спорове. Така паркът си връща името, което носеше в периода 1998-2007 г. През останалото време е бил "Ген. Владимир Заимов", като през 2007 г. това име му е върнато по искане на БСП.

Генерал Владимир Заимов е роден на 8 декември 1888 г. в гр. Кюстендил. Син е на българския революционер Стоян Заимов. Участва в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Служи в Шуменския и Софийския гарнизон. През 1935 г. е уволнен от армията за антимонархически прояви със званието генерал-майор. През януари 1939 г. о.з. ген. Заимов се поставя в услуга на съветското разузнаване. Работи под псевдонима „Азорский”. На 22 март 1942 г. е арестуван. Обвинен е в създаване на разузнавателна група в полза на съветското разузнаване, която предава военна информация за България и други страни на съветското разузнаване. Осъден е на смърт чрез разстрел и присъдата е изпълнена в деня на произнасянето й. През месец май 1945 г. смъртната присъда е отменена от състав на Софийския военнополеви съд. Генерал Заимов е два пъти носител на българския орден “За храброст”, на съветските ордени “Червено знаме” и “Ленин”. През 1972 г. посмъртно е удостоен със званието “Герой на Съветския съюз”. След 9 септември 1944 г. материалите от делото са изпратени в Съветския съюз, откъдето се връщат в края на 60-те години на XX век.

Предвид нееднозначното възприемане на ролята и мястото на генерал Заимов в историческата памет на българското общество, смятаме за целесъобразно да бъде възстановено популярното и положително възприемано от всички съграждани име на парка, а именно - парк „Оборище“, мотивират се авторите на предложението - Иван Сотиров ("Синя София"), Веселин Калановски (ПП-ДБ) и Антон Койчев (ГЕРБ-СДС).