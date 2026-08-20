Общини разиграват деца за безплатния транспорт

Общини отказват да признаят правото на безплатен транспорт на деца до 14-годишна възраст. Затова омбудсманът Велислава Делчева е сезирала министъра на транспорта Георги Пеев за системен проблем при пътуването на деца по вътрешноградския транспорт в цялата страна, съобщиха от институцията.

Според заповед на министъра от 2024 г. „децата от седем до 14 навършени години пътуват безплатно във вътрешноградския транспорт в цялата страна с карта по образец или с електронна карта“. При омбудсмана обаче са постъпили жалби с описани случаи на деца с електронни карти, издадени в една община, които са били принуждавани да заплащат билет при пътуване в друга община, а в някои случаи са били и сваляни от превозните средства, когато не са разполагали със средства. Като причина е посочвана липсата на техническа възможност картите, издадени в друга община, да бъдат проверявани от местната система. В резултат на това се стига до конфликтни ситуации, санкции и случаи, при които деца са поставяни в ситуация на стрес и несигурност заради технически ограничения, за които те и техните родители не носят отговорност, отбелязват от институцията на омбудсмана.

На практика технологичната несъвместимост между транспортните системи на отделните общини създава различни условия за упражняване на едно и също право, посочва омбудсманът. Проблемът е особено видим при електронните карти, при които част от данните, необходими за проверка на правото на безплатно пътуване, не са физически изписани върху пластиката, а се съдържат във вътрешната електронна система на общината, която я е издала. Това прави проверката на валидността на картата в друга община практически невъзможна.

Омбудсманът предлага да се уточнят нормативно правилата, за да се гарантира, че дете, което вече притежава карта по държавен образец, няма да бъде задължавано да получава допълнителен местен документ, както и създаване на национални стандарти за електронните карти, така че те да могат да бъдат разпознавани и проверявани от валидаторите в цялата страна. Омбудсманът предлага също Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да извършва проверки на практиките на общинските превозвачи и да предприема действия при установяване на незаконни ограничения.