Кмет доганист пак бе отстранен от поста

Предния път бе върнат на втора инстанция

Днес, 16:53
Радостите за Мюмюн Искендер са малко в проточилата се дълго съдебно-политическа сага.
FB/Guner Shukru
Радостите за Мюмюн Искендер са малко в проточилата се дълго съдебно-политическа сага.

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер бе отстранен от длъжност от хасковския окръжен съд. Това не значи, че сдава поста, тъй като актът подлежи на обжалване. През месец май той пак бе отстранен на първа инстанция, но върнат на втора. В момента е под парична гаранция. 

Искендер остана верен на "автентичното ДПС", с което започнаха и огромните му проблеми. Разследван е за умишлен престъпления с недвижими имоти, повдигнати са му няколко обвинения, включително за организирана престъпна група за злоупотреба с евросредства. Софийска градска прокуратура, която участва в делото, настоятелно иска отстраняването му.  Сега съдията Даниела Николова взе предвид, че кметът може да се възползва от служебното си положение и да препятства разследването.

Няколко пъти през съдебната сага доганистите го защитаваха на национално ниво.

