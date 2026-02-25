Иван Ченчев напусна партията на Нинова

Бившият депутат от БСП Иван Ченчев обяви във Фейсбук, че напуска новата партия на Корнелия Нинова "Непокорна България", в чието ръководство влезе през април 2025 г.

През 2024 г. Иван Ченчев заедно с Крум Дончев, Георги Свиленски и Корнелия Нинова бяха изключени от БСП след решение на пленума на соцпартията заради "публични лъжливи изявления за извършен преврат", както и заради обвинения, че саботират регистрацията на партията за изборите.

След това Нинова обяви, че прави нова партия - "Непокорна България".