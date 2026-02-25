Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Иван Ченчев напусна партията на Нинова

Днес, 17:05
Иван Ченчев
Иван Ченчев

Бившият депутат от БСП Иван Ченчев обяви във Фейсбук, че напуска новата партия на Корнелия Нинова "Непокорна България", в чието ръководство влезе през април 2025 г. 

През 2024 г. Иван Ченчев заедно с Крум Дончев, Георги Свиленски и Корнелия Нинова бяха изключени от БСП след решение на пленума на соцпартията заради "публични лъжливи изявления за извършен преврат", както и заради обвинения, че саботират регистрацията на партията за изборите.

След това Нинова обяви, че прави нова партия - "Непокорна България".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иван Ченчев, Непокорна България

Още новини по темата

Съдът регистрира партията на Корнелия Нинова
12 Юли 2025

Нинова се обяви за Велико народно събрание
27 Апр. 2025

Корнелия Нинова прави партия "Непокорна България"
21 Дек. 2024

"Позитано" 20: Как хора извън БСП правят клуб в БСП?
24 Март 2024

Радев започна управлението си с критики към "Промяната"
02 Авг. 2022

„Шизофрения и безхаберие“: Депутатите спорят какво да работят
06 Юли 2022

“Левски“ обвини двама депутати в лобизъм за „ЦСКА-София“
30 Ноем. 2021

Започна наддаване за премиер: Нинова или Митева?
24 Авг. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?