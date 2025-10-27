33 159 деца са родени от деца за 10 г.

За последните 10 години у нас са родени 33 159 деца от малолетни майки, а само за миналата година тези деца са 2837. Това каза социалният министър Борислав Гуцанов по време на кръгла маса "Превенция на детските/ранни бракове и случаи на ранни раждания“, организирана от Държавната агенция за закрила на детето.

Обикновено младите родилки не са ходили на училище, което в последствие обрича детето на бедност и липса на образование. Най-честите случаи на ранни бракове и ранни раждания са в Сливен, Пазарджик, Стара Загора и Бургас.

„През 2023 г. две деца на 11-годишна възраст родиха“, каза Теодора Иванова, председател на ДАЗД. Агенцията е разработила план за действие в градовете, в които се раждат най-много деца от непълнолетни майки. Опитите за превенция обаче често срещат съпротива, стана ясно от изказванията на конференцията. През миналата година например от агенцията са поискали да подпишат споразумение с кмет на населено място, в което има най-много деца, раждащи деца, но не са срещнали разбиране от страна на местното население. Сега е подготвен проект на споразумение с прокуратурата, за да се обменя информация между институциите и да се набелязват мерки.