Холивудският актьор и носител на „Оскар“ Матю Макконахи може да се включи в надпреварата за Белия дом през 2028 г., пише американското издание The Hill, като поводът за предположенията е видео, в което той призова избирателите да дадат по-голяма роля на независимите кандидати в американската политика. Шестминутното видео, озаглавено „Independent Counts“ („Независимият има значение“), беше публикувано на 18 октомври и до 20 октомври събра над 6 милиона гледания в X, 15 800 харесвания и 5200 отговора.

В обръщението си преди междинните избори през 2026 г. Макконахи заяви, че не подкрепя конкретен кандидат или партия, а „справедливостта и реалността“, като изтъкна, че изборът на независими политици може да върне законодателите към центъра. Той постави под въпрос твърдението, че гласът за независим кандидат е изгубен глас, и посочи нарастващия брой американци, които се определят като политически независими, позовавайки се на данни на Gallup, според които делът им е 45%.

Предложението му включва малка група независими сенатори, които да принудят двете големи партии да преговарят, но той го представя като начин за ограничаване на партийното законодателство, а не като обявяване на собствена кандидатура. Във видеото актьорът спомена бившия сенатор Джо Манчин и неговия Съвет за независимо лидерство като пример за това как независим политик може да има непропорционално голямо влияние в разделения Конгрес. Самият Манчин коментира, че Макконахи би могъл да стане президент, като го описа като умен, харизматичен и добър комуникатор, и добави, че би го подкрепил, ако реши да се кандидатира, но не е знаел предварително за видеото.

Политическите амбиции на Макконахи не са нова тема. През 2021 г. той дълго обмисляше кандидатура за губернатор на родния си Тексас, като социологически проучвания го показваха като фаворит, но в края на ноември същата година обяви, че няма да участва. През 2022 г., след масовата стрелба в училище в град Ювалди, където е роден, той се срещна с тогавашния президент Джо Байдън и законодатели от двете партии и пред журналистите в Белия дом настоя за по-строги проверки при покупка на оръжие, за повишаване на минималната възраст за закупуване на автоматични пушки тип AR-15 и за т.нар. закони „червен флаг“. Въпреки засиления интерес към политическото му бъдеще, актьорът засега не е обявил намерение да се включи в президентската надпревара през 2028 г., а изборите са насрочени за 7 ноември 2028 г.