На разсъмване минава звездопадът Лирида

Между 3 и 5 часа на разсъмване ще е най-силният метеоритен дъжд

Проблясъци в небето по време на максималната активност на звездопада на Лирида в нощта на 22 април срещу 23 април ще се виждат над източния хоризонт. Най-доброто време за наблюдение ще бъдат часовете преди разсъмване - между 3 и 5 ч. сутринта.

Източникът на прахови частици, които изгарят в земната атмосфера, образувайки метеорни изригвания, е кометата C/1861 G1 Thatcher. Земята преминава през тази прахова струя всеки април. Международната метеорна организация прогнозира до 18 метеора на час в нощта на пиковата активност на дъжда.

"През пролетта в Северното полукълбо радиантът на Лирида е високо в небето на разсъмване. При ясно време това е най-доброто време за наблюдение на метеори на Лирида. Радиантът достига полезна височина над хоризонта след 22:30 местно време и е видим през цялата нощ. Метеорите на лиридите са бели и доста бързи. Те нямат забележими "опашки".