Зеленски удостои Надежда Нейнски с орден "Княгиня Олга"

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е удостоил с орден "Княгиня Олга" бившия министър на външните работи Надежда Нейнски. Същото отличие е получила и президентът на Молдова Мая Санду. На Нейнски ордена е трета степен, а на Санду е първа степен.

Указът на украинския президент е подписан на 21 август. Нейнски е единствената българка сред отличени лидери от различни държави, сред които са и канцлерът на Германия Фридрих Мерц и премиерът на Канада Марк Карни, наградени с ордени "Ярослав Мъдри". Премиерът на Латвия Андрис Кулбергс пък получава "Орден за заслуги".

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща е отличен с "Ордена на Европа".

Отличията се дават за значителен личен принос за укрепване на междудържавното сътрудничество, подкрепа на държавния суверенитет и териториалната цялост на Украйна, запазване на историческата памет на украинския народ, благотворителна дейност и популяризиране на украинската държава по света.