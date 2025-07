Тръмп отрича „похотливо“ писмо до Епстийн и заплаши със съд „Уолстрийт джърнъл“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да съди в. „Уолстрийт джърнъл“ за статия, която му приписва неприлично писмо, адресирано до Джефри Епстийн през 2003 г. Тръмп заяви, че статия, публикувана в четвъртък, е фалшива, злонамерена и оклеветяваща го.

Според "The Wall Street Journal", през 2003 г. по повод 50-ия рожден ден на Джефри Епстийн, Гислейн Максуел, дългогодишна негова сътрудничка, организира създаването на кожен албум с писма от семейството и приятелите на Епстийн като специален подарък. Сред тези писма е и едно, носещо името на Доналд Тръмп, което е описано като „похотливо“ (bawdy) и съдържа няколко реда машинописен текст, рамкиран от ръчно нарисуван контур на гола жена. Рисунката включва два малки дъгообразни елемента, изобразяващи гърдите на жената, а подписът на Тръмп – е изписан като „Доналд“. Писмото завършва с думите: „Честит рожден ден – и нека всеки ден бъде още една прекрасна тайна“ (Happy Birthday — and may every day be another wonderful secret).

Вътре в контура на голата жена е включен машинописен текст, оформен като въображаем диалог между Тръмп и Епстийн, написан в трето лице. Според "The Wall Street Journal", диалогът започва така: - Глас зад кадър: „Трябва да има нещо повече в живота, освен да притежаваш всичко.“ - Доналд: „Да, има, но няма да ти кажа какво е.“ - Джефри: „Нито пък аз, защото също го знам.“ - Доналд: „Имаме някои общи неща, Джефри.“ - Джефри: „Да, сега като се замисля.“ - Доналд: „Енигмите никога не остаряват, забелязал ли си това?“ - Джефри: „Всъщност, това ми беше ясно последния път, когато те видях.“ - Доналд: „Приятелят е прекрасно нещо. Честит рожден ден – и нека всеки ден бъде още една прекрасна тайна.“

Албумът, в който е включено писмото, е бил част от документи, разглеждани от служители на Министерството на правосъдието на САЩ по време на разследванията на Епстийн и Максуел преди години. Не е ясно дали тези страници са били част от скорошния преглед на администрацията на Тръмп относно делото на Епстийн. Освен писмото от Тръмп, албумът съдържа и писма от други известни личности, като адвоката Алън Дършовиц и милиардера Лес Уекснър, бивш ръководител на Victoria’s Secret, който по това време е бил клиент на Епстийн. Писмото на Уекснър също включва кратко послание и рисунка, наподобяваща гърди.

Тръмп категорично отрича да е написал писмото или да е нарисувал изображението. В интервю за The Wall Street Journal той заявява: „Това не съм аз. Това е фалшиво. Това е фалшива история на The Wall Street Journal. Никога в живота си не съм рисувал картина. Не рисувам жени. Това не е моят език. Това не са моите думи.“ Той заплашва да съди вестника и неговата компания майка, News Corp, както и собственика Рупърт Мърдок, ако статията бъде публикувана.

В публикация в Truth Social след публикуването на статията Тръмп потвърждава, че е предупредил лично Мърдок и главния редактор на вестника, Ема Тъкър, че писмото е „фалшиво“, и заявява, че ще предприеме правни действия, описвайки статията като „фалшива, злонамерена и клеветническа“.

Статията се появява в момент на засилен обществен и политически интерес към връзката на Тръмп с Епстийн, особено след неотдавнашното заключение на Министерството на правосъдието на САЩ, че Епстийн е починал от самоубийство през 2019 г. и че не съществува „списък с клиенти“ на Епстийн, което разочарова някои от поддръжниците на Тръмп, очаквали разкрития за предполагаема мрежа от влиятелни фигури. Тръмп и неговата администрация са изправени пред критики както от демократи, така и от някои републиканци относно управлението на документите по делото на Епстийн.

Тръмп многократно се опитва да омаловажи значението на случая, наричайки го „измама на Джефри Епстийн“ (Jeffrey Epstein Hoax) и призовава поддръжниците си да спрат да се фокусират върху него. След публикуването на статията вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други видни фигури от MAGA движението, като Лора Лумър и Чарли Кърк, бързо защитиха Тръмп, като нарекоха историята „пълна измислица“ и твърдят, че стилът на писмото не отговаря на начина, по който Тръмп се изразява. Лумър отбелязва, че Тръмп не пише машинописни писма, а предпочита да пише бележки на ръка с черен маркер.

Тръмп и Епстийн са били приятели през 90-те и началото на 2000-те години, като са заснети заедно на множество събития, включително в Мар-а-Лаго. През 2002 г. Тръмп описва Епстийн пред "New York Magazine" като „страхотен човек“ и отбелязва, че и двамата харесват „красиви жени, много от които по-млади“. Тръмп обаче твърди, че е прекратил приятелството си с Епстийн преди първия му арест през 2006 г., след като Епстийн се опитал да ухажва тийнейджърка, дъщеря на член на клуба Мар-а-Лаго.

През последните месеци администрацията на Тръмп е подложена на натиск да публикува документи, свързани с разследването на Епстийн, особено след обещания на Тръмп по време на предизборната кампания да разкрие „файловете на Епстийн“. Вместо това, меморандум на Министерството на правосъдието от 6 юли 2025 г. заключава, че няма „списък с клиенти“ и потвърждава самоубийството на Епстийн.